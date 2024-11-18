Дивиться тільки на неї: мережа назвала фаворитку Холостяка

В ефір вийшов третій епізод тринадцятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Після «церемонії троянд» боротьбу за серце головного героя продовжують дев'ять дівчат. Нагадаємо, Холостяком став 28-річний ветеран війни, що втратив обидві ноги Олександр Будько («Терен»).

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На початку випуску у проєкті залишалися одинадцять учасниць, які чекали на зустріч з Олександром. Першою на побачення пішла майстер тату Вікторія. Холостяк вчив її кататися на мотоциклі, а потім запросив на вечерю. Саме там відбувся перший поцілунок цього сезону. Але не останній для четвертого ефіру. Вже на побаченні з волонтеркою Інною Олександр знову поцілувався.

«Ми стаємо все ближче», — сказала дівчина, не приховуючи свого захоплення Холостяком.

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Нагадаємо, шанувальники проєкту вважають саме Інну переможницею цьогорічного шоу.

Олександр запросив на побачення харків’янку Настю та модель Ілону. Разом з Настею він побував на узбережжі моря поблизу Одеси. Дівчина розповіла, що у неї інвалідність і вона має тяжкий недуг.

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З Ілоною Холостяк прогулявся Одесою та зробив портрет-шарж у вуличної художниці. Дівчина розповіла, що вже була одружена і готова до нових почуттів.

«У нас мало спільного», — зауважив після побачення Холостяк та не дав Ілоні троянду. Не отримала квітку і колишня військова Світлана. Відомо, що після проєкту дівчина повернулася до війська.

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У четвертому ефірі Холостяк влаштував благодійний вечір, на якому зібралися зірки шоу-бізнесу та колишні учасники проєкту «Холостяк». На ньому було зібрано понад 300 тисяч гривен на ЗСУ.

На сторінці проєкту у соціальній мережі шанувальники обговорюють всі подробиці шоу та з’ясовують, хто став наступною фавориткою головного героя.

«Насправді він дивиться тільки на Анастасію, це прямо очевидно», — вирішили підписники, маючи на увазі учасницю, яка приїхала на проєкт з Лондону.

«Здається, що для нього фаворитка Інна, поки ніяких вагань у її бік не було, — написали своє враження. — Але ж Анастасія — яка ця дівчина офігезна! Це знахідка цього сезону!»

«Тільки мені побачення в цьому сезоні нудні?» — запитали шанувальники шоу.

Нагадаємо, раніше мережу обурили зйомки Холостяка".

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