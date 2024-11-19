Питання життя та смерті: українці масово ігнорують важливе правило, — МВС

В Україні, де водіям нагадали про важливе правило, яке діє з 1 листопада, жителі рідко користуються світловідбивальними елементами. Про це повідомила директорка Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева.

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За її словами, чверть опитаних взагалі не використовує ні флікери, ні інші подібні засоби безпеки.

Як повідомили в МВС, соціологічне опитування, проведене групою «Рейтинг», свідчить, що люди недостатньо обізнані про важливість користування світловідбивальними елементами.

«Щоб уникнути аварій на дорогах, МВС разом з ЮНІСЕФ та Національною поліцією проводить інформаційну кампанію „Засвітись“. Її головна мета — зробити світловідбивальні елементи невіддільною частиною повсякденного життя, особливо в зимовий період, коли рано темніє», — йдеться у повідомленні.

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Так, світловідбивальні елементи потрібно розташовувати на рівні очей водія, враховуючи висоту автомобіля. Їх краще за все розміщувати на всіх рухомих частинах тіла: на руках, ногах. Це дозволить водію швидко розпізнати людину. Найбільш ефективними є світло-зелені, салатові чи білі кольори, бо саме на них найкраще реагують автомобільні фари.

«Це справді рятує життя. Завдяки флікеру водій вчасно розпізнає людину, а ситуація на дорозі не стане трагічною», — наголосила Марʼяна Рева.

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Як писали «ФАКТИ», їзда на автомобілі в дощ потребує особливої уважності. Досвідчені автомобілісти назвали п'ять правил, яких повинен дотримуватися кожен водій під час їзди в дощову погоду.

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