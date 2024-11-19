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Суспільство та люди

Питання життя та смерті: українці масово ігнорують важливе правило, — МВС

18:21 19 листопада 2024
Мар’яна Рева

В Україні, де водіям нагадали про важливе правило, яке діє з 1 листопада, жителі рідко користуються світловідбивальними елементами. Про це повідомила директорка Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева.

За її словами, чверть опитаних взагалі не використовує ні флікери, ні інші подібні засоби безпеки.

Як повідомили в МВС, соціологічне опитування, проведене групою «Рейтинг», свідчить, що люди недостатньо обізнані про важливість користування світловідбивальними елементами.

«Щоб уникнути аварій на дорогах, МВС разом з ЮНІСЕФ та Національною поліцією проводить інформаційну кампанію „Засвітись“. Її головна мета — зробити світловідбивальні елементи невіддільною частиною повсякденного життя, особливо в зимовий період, коли рано темніє», — йдеться у повідомленні.

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Так, світловідбивальні елементи потрібно розташовувати на рівні очей водія, враховуючи висоту автомобіля. Їх краще за все розміщувати на всіх рухомих частинах тіла: на руках, ногах. Це дозволить водію швидко розпізнати людину. Найбільш ефективними є світло-зелені, салатові чи білі кольори, бо саме на них найкраще реагують автомобільні фари.

«Це справді рятує життя. Завдяки флікеру водій вчасно розпізнає людину, а ситуація на дорозі не стане трагічною», — наголосила Марʼяна Рева.

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Як писали «ФАКТИ», їзда на автомобілі в дощ потребує особливої уважності. Досвідчені автомобілісти назвали п'ять правил, яких повинен дотримуватися кожен водій під час їзди в дощову погоду.

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