20-те листопада: де чекати несподіваних злив і дощів, і що заборонено робити

В середу, 20 листопада, народжені у сузір'ї Рака люди зможуть відчути натхнення і навіть особливе інтуїтивне прозріння. І, певно, усвідомлять, що успіх сьогодні полягає у сфері кар'єри, хобі чи особистого розвитку.



Якою буде погода

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Щодо погоди: у більшості областей буде тепло, температура повітря «стрибоне» до +9+15 градусів, і лише на Закарпатті, Львівщині та Волині буде свіжіше, +6+9 градусів, вважає синоптикиня Наталка Діденко.

Сьогодні опади в Україні завтра малоймовірні — окрім західної частини. Втім, 21-го листопада атмосферний фронт піде далі, тягнучи за собою опади (дощ з переходом у сніг), похолодання та сильний вітер. 22-го листопада похолодання охопить вже всю нашу територію. 23-го листопада прийде чергова порція опадів.

У Києві сьогодні без істотних опадів та тепло, до +11 градусів. Але вже 21−23 листопада в столиці очікується похолодання та періодичні опади із сильним вітром.

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Яке сьогодні свято і що заборонено робити

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20 листопада за новим церковним календарем згадують святителя Прокла, архієпископа Константинопольського і преподобного Григорія Декаполіта. Також сьогодні — Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Народні прикмети і що не можна робити 20 листопада

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Наші предки вірили, що сильний сніг на 20 листопада за слабкого вітру — погода буде ясною;

вранці сніжить — чекайте на сонячну погоду по півдні;

побачити сороку, яка ховається під дах будинку — до суворої зими;

тетерів сів на верхівку дерева — чекайте на сонячні дні.

20 листопада побачити сороку, яка ховається під дах будинку — до суворої зими.

Також українці в давні часи вірили, що цього дня по землі ходить нечисть, тому намагалися не виходити наодинці з будинку, особливо не йти до лісу. Крім того, в цей день не можна лаятися, лихословити, сваритися. Також не слід давати і брати гроші в борг.

В той же час сучасні українці впевнені, що побачити в новинах сюжет про американського президента Джо Байдена — значить, що ЗСУ точно отримають нове озброєння. Особливо добре, якщо вдасться побачити чоловіка у спортивній формі гравця збірної України — це до везіння, адже вчора наші виграли у албанців, хоч і не обійшлось без драматичних моментів!

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