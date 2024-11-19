Україна приголомшила Албанію швидкими голами і нагадала світові про ювілей агресії рф: відеоогляди матчів Ліги націй

У вівторок, 16 листопада, дев'ятьма поєдинками у чотирьох дивізіонах фінішувала програма групового турніру Ліги націй (невідома лише доля недограного матчу Румунія — Косово). Збірна України після нічиєї з грузинами (1:1) у вирішальному поєдинку перемогла у гостях албанців і, посівши друге місце у групі, зіграє у березні 2025-го в плей-оф за право піднятися дивізіон А (жеребкування — 22 листопада, можливі суперники — Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія).

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 6-й тур

Дивізіон В

Група 1

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Албанія — Україна — 1:2

Україна: Трубін, Конопля (Сич, 76), Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Судаков, Зінченко (Шапаренко, 69), Мудрик (Таловєров, 86), Гуцуляк (Назаренко, 86), Яремчук (Довбик, 76).

Голи: Байрамі (75, з пенальті) — Зінченко (5), Яремчук (10).

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Дві поразки, дві нічиї та одна перемога в групі поставили команду Сергія Реброва на межу першого в історії вильоту до третього за силою дивізіону Ліги націй (і це після невиходу до плей-оф Євро-2024). У Тирані збірну України, до заявки на гру якої не потрапив динамівець Ванат, могла влаштувати лише перемога.

І українці з перших секунд зустрічі, що відбулася 1000-го дня з часу повномасштабного вторгнення росії, взяли м'яч під свій контроль. Вже на 5-й хвилині м'яч опинився у сітці воріт албанців після удару Зінченка, який забив свій 10-й гол за «жовто-синіх» — 0:1. Футболіст «Арсенала» нагадав світу про сумний ювілей для нашої країни.

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Не встигли підопічні бразильця Сілвіньо прийти до тями, а Україна засмутила їх ще раз. Після навісу Судакова та скидання Конополі Яремчук головою переправив м'яч у порожні ворота — 0:2.

О диво, команда Реброва не стала грати за рахунком і до перерви повністю контролювала перебіг подій на полі.

Й після перерви все було спокійно до того моменту, коли наш голкіпер Трубін замість м'яча влетів у ноги суперника, і Байрамі з пенальті подарував албанцям шанс -1:2. Кінцівка зустрічі була ще та — суцільні нерви. Але наші хлопці вистояли. Молодці!

Ще в одному матчі в групі Чехія вдома перемогла Грузію — 2:1 (Шульц, 3, Гложек, 24 — Мікаутадзе, 60) і одразу вийшла в елітний дивізіон.

Підсумкове становище команд: 1. Чехія — 11 очок (різниця м'ячів — 9:8); 2. Україна — 8 (8:8); 3. Грузія — 7 (7:6); 4. Албанія — 7 (4:6).

Дивізіон А

Група 3

Боснія та Герцеговина — Нідерланди — 1:1 (Демірович, 67 — Броббі, 24).

Угорщина — Німеччина — 1:1 (Собослай, 90+9, з пенальті — Нмеча, 76).

Підсумкове становище команд: 1. Німеччина — 14; 2. Нідерланди — 9; 3. Угорщина — 6; 4. Боснія та Герцеговина — 2.

Дивізіон В

Група 4

Уельс — Ісландія — 4:1 (Каллен, 32, 45+1, Джонсон, 65, Вілсон, 79 — Гудьонсен, 8).

Чорногорія — Туреччина — 3:1 (Крстович, 31, 45, 73 — Ілдіз, 37).

Підсумкове становище команд: 1. Уельс — 12; 2. Туреччина — 11; 3. Ісландія — 7; 4. Чорногорія — 3.

Дивізіон С

Група 1

Словаччина — Естонія — 1:0 (Стрєлєц, 72).

Швеція — Азербайджан — 6:0 (Кулусевські, 10, 57, Дьокереш, 23, 37, 58, 70). На 48-й хвилині Ісак (Швеція) не реалізував пенальті.

Підсумкове становище команд: 1. Швеція — 16; 2. Словаччина — 13; 3. Естонія — 4; 4. Азербайджан — 1.

Дивізіон D

Група 2

Мальта — Андорра — 0:0. На 17-й хвилині вилучено Менца (Мальта).

Підсумкове становище команд: 1. Молдова — 9; 2. Мальта — 7; 3. Андорра — 1.

Боротьбу за головний трофей Ліги націй у березні 2025-го продовжать чвертьфіналісти турніру. Під час жеребкування 22 листопада переможці груп (Португалія, Франція, Німеччина та Іспанія) отримають у суперники одну команду, що посіли другі місця (Хорватія, Італія, Нідерланди та Данія).

Безпосередньо з елітного дивізіону вилетіли Польща, Ізраїль, Боснія та Герцеговина, а також Швейцарія, місця яких займуть переможці груп дивізіону В — Чехія, Англія, Норвегія та Уельс.

У плей-оф за право розпочати наступний розіграш у дивізіоні А зіграють Шотландія, Бельгія, Угорщина та Сербія (треті позиції у квартетах дивізіону А), а також Україна, Греція, Австрія та Туреччина (другі місця у дивізіоні В).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська «молодіжка» зіграла внічию у спарингу з Італією.

Фото uaf.ua

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