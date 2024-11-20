Зеленський розповів, що буде з пенсіями у 2025 році

Через війну деякі українці почали турбуватися, чи буде продовжуватись виплата пенсій, і чи збирається держава їх індексувати. Відповідь на ці питання дав президент Володимир Зеленський під час презентації Плану стійкості у Верховній Раді.

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«Незалежно від політичної турбулентності будь-де в світі, всі зарплати і пенсії в Україні будуть виплачені згідно закону. Ми маємо на це гроші, ми маємо пакет зимової підтримки для людей. В березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівень інфляції», — сказав він.

За словами президента, наступного року також передбачено розширення багатьох державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Зеленський зазначив, що програма «5−7-9» минулого року стала фактично єдиним джерелом доступних кредитів для бізнесу, і цього року уряд почав переорієнтовувати її на інвестиційні цілі.

«Понад тисячу українських виробників купили нове обладнання завдяки грантовій програмі підтримки переробної промисловості. Програми „Зроблено в Україні“ та „Національний кешбек“ підтримують українського виробника та культуру увагу до виробництва саме в Україні. Програма „єОселя“ допомагає українцям стати власниками саме свого дому, але і стимулює попит на будівельні матеріали і роботи», — додав Зеленський.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні для захисту найуразливіших категорій громадян планують впровадити додаткові виплати — 4500 гривень. Про це йдеться у проєкті постанові Кабміну «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги». Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів.

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