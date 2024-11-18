Українцям готують нову соціальну виплату: хто зможе отримати по 4 500 гривень

В Україні вирішено не підвищувати соціальні стандарти — прожитковий мінімум та мінімальну зарплату залишать на рівні 2024 року. У той же час для захисту найуразливіших категорій громадян планують впровадити додаткові виплати — 4500 гривень.

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Про це йдеться у проєкті постанові Кабміну «Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги».

Метою нової ініціативи є надання додаткової фінансової підтримки тим, хто її найбільше потребує в умовах економічних викликів.

Згідно з новим проєктом, допомога буде доступна для певних категорій громадян. А саме:

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малозабезпечені родини;

багатодітні сім'ї;

одинокі матері;

внутрішньо переміщені особи (переселенці);

особи з інвалідністю;

родини, які отримують тимчасову допомогу дітям, батьки яких не сплачують аліменти або їх місцезнаходження невідоме;

громадяни, які не мають права на пенсію.

Для отримання виплати заяву має подати член родини, який отримує один з видів державної допомоги, зазначених вище. Призначення виплат здійснюється на підставі бажання особи — тобто допомога є добровільною і не потребує автоматичного нарахування.

Розподіл допомоги відбуватиметься за таким принципом:

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100% базової величини (4 500 грн) буде надано першому члену родини, який є уповноваженим отримувачем;

70% від базової величини виплачуватиметься кожному наступному члену родини.

Особлива увага у програмі приділена пенсіонерам. Розмір додаткової виплати для осіб, які отримують пенсію за віком, залежить від страхового стажу:

особи зі стажем менше 10 років отримають 53% від базової величини допомоги;

пенсіонери зі стажем від 10 до 20 років — 62%;

від 20 до 30 років — 70%;

більше 30 років стажу — 88%.

Проєкт постанови вже підготовлений Міністерством соціальної політики і зараз очікує розгляду Кабінету Міністрів України. Мета нової ініціативи — надати підтримку громадянам, які потрапили в складну життєву ситуацію та потребують додаткових фінансових ресурсів для покриття основних потреб.

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Нагадаємо, що в проєкті держбюджета на 2025 рік передбачалося, що починаючи з наступного року, пенсіонери-чорнобильці зможуть отримати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 2361 грн.

Фото Pixabay

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