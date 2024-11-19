«План стійкості» Зеленського: що передбачають 10 пунктів, озвучених у Раді (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який раніше детально розповідав про план перемоги у війни з росією, який він представляв міжнародній спільноті, виступив у Верховній Раді з «планом стійкості» для країни, який з усіма додатками буде представлений в грудні 2024 року. Він складається з 10 пунктів.

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Про основні тези виступу президента розповідає народний депутат Ярослав Залізняк.

Так, Зеленський заявив, що «вирішальні моменти» очікуються наступного року, ана цьому етапі війни вирішується «хто кого дотисне». За його словами, Україна самостійно визначатиме, які жити зараз і надалі. «Ми не торгуємо безпекою або суверенітетом. Ми не відмовимось від прав на всю свою територію… Можливо Україні доведеться когось в москві пережити, щоб досягти всіх цілей», — зазначив він.

Ярослав Железняк стверджує, що Володимир Зеленський відкинув чутки про вибори, зазначивши, що «Конституція і закони не дозволяють проводити вибори в воєнний час»: «Ніхто в світі цього не вимагає. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори!»

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Він анонсував зміну підходів до управління в армії, зокрема, створення інституту військового обмудсмена. Заявивши, що держава не готує зниження мобілізаційного віку, він додав, що Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації.

Говорячи про забезпечення армії зброєю та боєприписами, президент заявив, що нестачу артилелії мають компенсувати дрони. За його словами, наступного року Україна вироблятиме як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Зеленський також сказав, що цього року в країні було вироблено більш ніж 2,5 млн пострілів і що перед виробниками поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет. Адже, за словами президента, вже були зроблені «довгі Нептуни» і від них вже є «перші враження».

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В плані, що представляв президент, є закритий додаток, який стосується енергетики. Він стверджує, що «багато чого захистили», але без конкретики. Лише сказав, що «відповідальність за виконання — персональна». Зеленський анонсував до кінця року «паспорти стійкості регіонів», а наступного року — «паспорти генерації».

Що стосується безпеки в населенних пунктах, то президент згадував і про модернізацію стандартів укриттів, і встановлення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі, і укріплення державного кордону.

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Володимир Зеленський також анонсував «зміни», які стосуються дипломатичної службі, на необхідності перезапуску якої він наголошував. Також президент згадував про необхідність інституту множинного громадянства.

Є в плані й пункт, який стосується ветеранів. Зеленський казав про необхідність їхнього залучення на державну службу, створення у 2025 році в кожній громаді реабілітаційні відділення, додаткову оплату для сімейних лікарів за контракт з ветераном, а також інститут супроводу ветеранів, для якого хочуть підготувати 11 тисяч фахівців.

Нагадаємо, що, як стверджувала Financial Times (FT), два пункти «переможного плану» Зеленського розроблялися з урахуванням перемоги на виборах в США Дональда Трампа. Зокрема, йшлося про пропозицоію замінити частину американських сил у Європі на українців після завершення війни з росією. Інши пункт стосувався співпраці України та західних партнерів в царині «критично важливих прородних ресурсів», якими могла б «поділитися» наша держава.

Фото — скріншот

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