Україна у великій небезпеці: в посольстві США зробили попередження про можливий удар 20 листопада
У середу, 20 листопада, російський ворог може не обмежитися нічними атаками, і вдарити по українським містам вдень. Таке попередження зробили у посольстві Сполучених Штатів Америки у Києві.
При цьому посольство не обмежилося тільки попередженнями: через загрозу повітряних ударів установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці.
Рекомендації для громадян:
- слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ;
- заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування;
- у разі повітряної тривоги негайно прямуйте до укриття;
- дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.
Рекомендації посольства США прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.
Зокрема, він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики.
Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах.
«Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям — реагувати на тривоги», — звертається Коваленко до українців.
Нагадаємо, що у ніч на 19 листопада в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причиною стали атаки ворожих безпілотників. Загалом по території України противник випустив 87 дронів, включно з «Шахедами» і безпілотниками невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму. Сили ППО знищили 51 дрон. Ще 30 безпілотників ворога було втрачено у різних регіонах.
Як відомо, Україна неодноразово закликала країни НАТО збивати бодай ті ракети, які летять у їхньому напрямку. Також президент Зеленський розкритикував Альянс за блокування передачі Польщею партії старих винищувачів МіГ-29, які теж могли б доєднатися до створення повітряного щита над Україною.
Читайте нас у Facebook