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Україна

Україна у великій небезпеці: в посольстві США зробили попередження про можливий удар 20 листопада

10:01 20 листопада 2024
Пуск ракет

У середу, 20 листопада, російський ворог може не обмежитися нічними атаками, і вдарити по українським містам вдень. Таке попередження зробили у посольстві Сполучених Штатів Америки у Києві.

При цьому посольство не обмежилося тільки попередженнями: через загрозу повітряних ударів установу буде закрито, а співробітникам рекомендовано сховатися на місці.

Рекомендації для громадян:

  • слідкуйте за оновленнями через місцеві ЗМІ;
  • заздалегідь визначте найближчі укриття для безпечного перебування;
  • у разі повітряної тривоги негайно прямуйте до укриття;
  • дотримуйтесь інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги.

Рекомендації посольства США прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

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Зокрема, він нагадав, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також «калібрів» і балістики.

Для обстрілів у рф готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також на складах.

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«Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям — реагувати на тривоги», — звертається Коваленко до українців.

Нагадаємо, що у ніч на 19 листопада в Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Причиною стали атаки ворожих безпілотників. Загалом по території України противник випустив 87 дронів, включно з «Шахедами» і безпілотниками невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Курська, Орла та тимчасово окупованого Криму. Сили ППО знищили 51 дрон. Ще 30 безпілотників ворога було втрачено у різних регіонах.

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Як відомо, Україна неодноразово закликала країни НАТО збивати бодай ті ракети, які летять у їхньому напрямку. Також президент Зеленський розкритикував Альянс за блокування передачі Польщею партії старих винищувачів МіГ-29, які теж могли б доєднатися до створення повітряного щита над Україною.

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