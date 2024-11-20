Україна під вогнем: ворог обстріляв низку областей, в Києві лунали вибухи

З самого ранку, 20 листопада, у Києві лунали звуки вибухів. Сили ППО збивали дрони-камікадзе росіян.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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«Увага! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», — написав о 05:45 Сергій Попко, начальник КМВА.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в напрямку столиці з півдня летить ворожий безпілотник.

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Станом на 07:47 сигнал повітряної тривоги звучав у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Додатково темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, проте це відбувається вже протягом багатьох місяців.

Карта тривог станом на 7:40 20 листопада

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Також ворожий БПЛА кружляє над Києвом

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Станом на 8:07 повітряну тривогу в столиці скасували. У міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок атаки безпілотників по Києву сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста. Зафіксовано загорання в квартирі багатоповерхового житлового будинку.

«Щодо постраждалих інформація уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Крім того, вночі росія обстріляла низку областей. Так, у Дніпропетровській області агресор вдарив по Нікополю з РСЗВ «Ураган». Люди вціліли. Крім того, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки було пошкоджено 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих, на щастя, немає.

Тим часом по сусідній території Запорізької області окупанти минулої доби завдали 415 ударів по 12 населених пунктах. Ворог застосовував авіацію, артилерію та ударні дрони. Надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, констатував очільник ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, що напередодні армія рф вчинила черговий воєнний злочин, поціливши у багатоповерхівку в Глухові на Сумщині. За повідомленням місцевих ЗМІ, серед загиблих є переселенці з самого прикордоння.

Фото Дніпропетровської і Запорізької ОВА

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