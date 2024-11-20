Без росії: стали відомі потенційні суперники збірної України у відборі на чемпіонат світу з футболу

Збірна України з футболу, яка зуміла посісти друге місце у групі Ліги націй завдяки перемозі в Албанії (2:1), дізналася потенційних суперників у відборі на чемпіонат світу, що пройде у трьох країнах — США, Канаді та Мексиці — з 11 червня по 19 липня 2026 року за участю 48 команд.

ВІДЕО ДНЯ

Дружина Сергія Реброва потрапила до другого «кошика» і точно не перетнеться з Туреччиною, Швецією, Уельсом, Польщею, Угорщиною, Сербією, Грецією, Румунією, Норвегією, Словаччиною та Чехією, що потрапили туди ж, а також з білоруссю з четвертого «кошика» (росія до жеребкування допущена не буде).

Список потенційних опонентів «жовто-синіх» виглядає так:

перший «кошик» — Франція, Іспанія, Англія, Португалія, Бельгія, Нідерланди, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія, Австрія;

РЕКЛАМА

третій «кошик» — Шотландія, Словенія, Ірландія, Фінляндія, Грузія, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Північна Ірландія, Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Ізраїль;

четвертий «кошик» — Болгарія, Люксембург, Вірменія, Косово, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпр, Литва, Фарерські острови, Латвія;

РЕКЛАМА

п'ятий «кошик» — Молдова, Мальта, Андорра, Гібралтар, Ліхтенштейн, Сан-Марино.

РЕКЛАМА

На груповому етапі буде сформовано 12 груп по 4 або 5 команд у кожній (матчі пройдуть з 21 березня по 18 листопада 2025 року). 12 переможців груп отримають прямі путівки на ЧС-2026.

Володарі ще чотирьох путівок на світову першість визначаться за підсумками плей-оф (26—31 березня 2026 року). За поїздку на чемпіонат світу продовжать боротьбу 12 збірних, які посіли у своїх групах другі місця, а також чотирьох найкращих переможців груп Ліги націй, які фінішували за межами топ-двійки у своїй групі. 16 команд будуть розділені на чотири шляхи та зіграють півфінал і фінал плей-оф (обидва раунди — з одного матчу).

Жеребкування європейської кваліфікації ЧС-2026 відбудеться 13 грудня 2024 року у штаб-квартирі ФІФА в Цюріху (початок — о 13:00).

Нагадаємо, що ще раніше — 22 листопада — збірна України дізнається свого суперника у плей-оф за право пробитися до елітного дивізіону Ліги націй. Потенційні опоненти «жовто-синіх» — Бельгія, Шотландія, Угорщина та Сербія, які посіли треті місця у своїх групах дивізіону А.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2022 року.

Фото uaf.ua

143

Читайте нас у Facebook