Смертельна ДТП у Хмельницькому: автомобіль влетів у зупинку, загинули люди

У Хмельницькому, де голова МСЕК виявилася доларовою мільйонеркою, сталася ДТП з жертвами.

За даними поліції, на перехресті вулиць Зарічанська та Перемоги автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту.

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«На вулиці Зарічанській сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Рух транспортних засобів перекритий від вулиці Перемоги до вулиці Свободи. На місці події працюють усі необхідні служби. Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації», — йдеться у повідомленні.

Місцеве видання «Всім» повідомило, що внаслідок аварії загинули троє людей, серед яких дві жінки віком 53, 56 та 60 років, які стояли на зупинці.

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Також пошкоджені два транспортних засоби.

За інформацією поліції, водій автомобіля BMW X6, рухаючись по вул. Зарічанській, допустив дотичне зіткнення з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту.

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Водій перебував за кермом з явними ознаками сп’яніння. Поліцейські затримали його на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

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Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно сталася смертельна ДТП на Закарпатті. Там зіткнулися вантажівка та мікроавтобус, загинули двоє людей.

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