Краще за йогу: Тіна Кароль показала вправу, яку завжди робить перед виходом на сцену (відео)

Українська співачка Тіна Кароль завжди перед виступом «настроюється» на аудиторію, адже іноді їй доводиться не тільки співати, а й вислуховувати пристратні зізнання у коханні — тому потрібно бути готовою до всього.

ВІДЕО ДНЯ

А як проходить її «налаштування», Тіна показала у своєму акаунті в одній з соціальних мереж.

Спочатку співачка видає якісь дивні звуки на рівні фантастики, а потім підходить до кожного учасника свого колективу зі словами «кулачки» і стукається з ним кулачками.

«Усе у вас гаразд? Усі є? Усі готові?» — цікавиться вона.

РЕКЛАМА

І почувши стверджувальну відповідь, переходить до фінального етапу «налаштування» — відтискань від підлоги. На відео їй вдалося зробити цілих шість відштовхувань від брезенту.

Сподіваємось, що й сам концерт пройшов вдало.

РЕКЛАМА

А ще окрім сценічних репетицій, співачка має поратися і у власному садку, де в неї ростуть яблука й шовковиця.

Фото instagram.com/tina_karol

РЕКЛАМА

169

Читайте нас у Facebook