Холоди на порозі: синоптикиня засмутила похмурим прогнозом
Атмосферний фронт, який саме проходить територією України, вже від завтра, 21 листопада, призведе до ускладнення погодних умов.
Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, почнуться дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди можливі й сильні опади. Все це супроводжуватимуть рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, і перша ожеледиця.
Температура повітря поділиться тимчасово на високу і серйозне похолодання. Останнє зачепить більшу частину України, виключення складуть лише східні регіони.
«Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22-го листопада також почне холоднішати», — спрогнозувала спеціаліст.
У Києві у четвер, 21 листопада, очікується складна погода: дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, а увечері — ожеледиця.
Нагадаємо, що минулі вихідні могли стати останніми теплими днями цього сезону.82
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