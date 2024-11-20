Холоди на порозі: синоптикиня засмутила похмурим прогнозом

Атмосферний фронт, який саме проходить територією України, вже від завтра, 21 листопада, призведе до ускладнення погодних умов.

Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, почнуться дощі з переходом у мокрий сніг, подекуди можливі й сильні опади. Все це супроводжуватимуть рвучкий, до штормового, вітер, налипання мокрого снігу, ожеледь, і перша ожеледиця.

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Температура повітря поділиться тимчасово на високу і серйозне похолодання. Останнє зачепить більшу частину України, виключення складуть лише східні регіони.

Температурна карта України

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«Проте там, де завтра ще буде тепло, вже з 22-го листопада також почне холоднішати», — спрогнозувала спеціаліст.

У Києві у четвер, 21 листопада, очікується складна погода: дощ з переходом у мокрий сніг, похолодання, можливе налипання мокрого снігу, рвучкий вітер, а увечері — ожеледиця.

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Нагадаємо, що минулі вихідні могли стати останніми теплими днями цього сезону.

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