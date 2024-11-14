«Не до футболок та шортів, проте, до +10»: синоптики розповіли, коли чекати потепління

Холодний циклон, який завітав в Україну й приніс у північні регіони перший сніг, трохи відступить. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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«Якщо завтра, 15-го листопада, в Україні буде не вище навіть вдень +1…+4 градусів, то вже в суботу очікується +4…+7, а в неділю +6…+12 градусів», — зазначає вона.

Опадів не передбачається, а в неділю, можливо, вдень буде сонячно.

Разом з тим, ще завтра, 15-го листопада, очікується хмарна погода. На заході, півночі та в центрі — мокрий сніг. На півдні та сході — без істотних опадів.

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Вітер північно-західний, помірний, а на заході України — до сильного. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1…+4 градуси.

У Києві 15-го листопада — мокрий сніг. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси. У суботу-неділю очікується потепління, ймовірно до +10 градусів.

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«Не до футболок та шортів, проте все ж у Києві, наприклад, ймовірно до +10 градусів», — уточнила синоптикиня.

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За даними Укргідрометцентру, 15 листопада в Україні невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. У вихідні в більшості областей переважно без опадів.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах і на Закарпатті 0−6° морозу. Вдень 15 листопада 0−5° тепла, на півдні до плюс 9°. 16−17 листопада в Україні +4…+11°. Вітер переважно західний, 5−12 м/с.



Нагадаємо, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, у другій декаді листопада погода очікується більш спокійною, температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми.

Подальше зниження температури, опади у вигляді дощу та мокрого снігу варто очікувати у третій декаді місяця.

Фото: https://www.facebook.com/tala.didenko

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