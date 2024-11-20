В Україні з’явилася «схема» з пенсіями: як українці «вибивають» збільшення виплат

Новина про те, що починаючи з 2025 року пенсіонери-чорнобильці зможуть отримати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 2361 грн, підказала «догадливим» громадянам використати ідею у корисливих цілях.



Зокрема, українці нібито почали масово селитися в Чорнобильській зоні — з метою «вибити» потім через суд збільшення пенсій. Це привело до того, що з початку повномасштабної війни у Чорнобильській зоні з'явилося понад 135 тис. «нових поселенців», що коштує бюджету 15 млрд грн на рік, розповіла Forbes заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

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За її словами, правоохоронці встановили, що задля отримання виплат люди з інших територій спеціально прописуються у населених пунктах, розташованих у зоні радіаційного забруднення.

При цьому, наголошується, такі особи «поселяються» у непридатних для життя будинках. І часто — по кілька десятків в одній квартирі.

«Додаткові виплати від держави становлять вже близько 1,5 млрд грн на місяць або приблизно 15 млрд грн на рік. І прогресія геометрична», — зазначила Марчак.

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Втім, з проблемою мають намір боротися. Для цього до проєкту бюджету на 2025 рік додали норму, яка передбачає такі доплати лише людям, які проживали у зоні ЧАЕС з 1986 по 1993 рік. Тобто всі, хто став «чорнобильцем» після цього терміну, більше не зможуть отримувати вигоду від свого статусу.

Також нагадаємо, що попри незмінність соціальних стандартів у 2025 році — прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати — для захисту найуразливіших категорій громадян планують впровадити додаткові виплати — 4500 гривень.

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