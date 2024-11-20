41.09 / 41.63 43.53 / 44.19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Українська співачка присвятила пісню токсичним стосункам

21:31 20 листопада 2024
Angela

Angela, яка нещодавно зʼявилась у розкішній сукні на гала-вечорі аmfAR у Венеції, днями презентувала нову композицію «За туманами». Це історія про сміливість, внутрішню силу та прагнення жінок жити вільно. За словами артистки, трек присвячено тим, хто вирішив почати все з початку, знайти сміливість сказати «ні» обмеженням та зневажливому ставленню.

«Це емоції кожної жінки, яка потрапила у пастку холодного чи навіть нарцисичного чоловіка. Я сама знаю, як непросто буває зважитися на зміни, особливо коли ти в середовищі, яке пригнічує тебе, — каже співачка. — Моя пісня про те, що іноді доводиться пройти через туман, через невідомість, щоб знайти себе. Жінка не повинна чекати кращих часів чи сподіватися на зміни в оточуючих. Вона повинна взяти відповідальність за своє щастя. Кожен з нас потрапляв у цю ситуацію, коли ти хочеш більше, хочеш бути з людиною, але тебе до себе не підпускають чи навіть ігнорують. Такі історії є у кожного або кожної».

Angela зазначає — в кожної жінки є право на захист свого внутрішнього світу, право сказати «досить» тим, хто нехтує її почуттями.

«Я хочу, щоб моя пісня стала тією силою, яка підтримає кожну жінку у момент сумніву і допоможе зробити перший крок до свободи», — розповідає вона.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше Angela присвятила пісню усім, хто звільнився від аб’юзивних стосунків.

РЕКЛАМА

69

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вдалі переговори

Левам — реалізація ідей, Водоліям — допомога рідних, а Близнюкам — сприятливі шанси: латиський гороскоп на 20 листопада

Верховна Рада

У Раді хочуть перевірити держслужбовців на працездатність: до чого готуватись чиновникам

Лілія Ребрик

Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

зодіак

Водоліям — перспективні ідеї, Ракам — вигідні пропозиції, а Терезам — добрий настрій: латиський гороскоп на 21 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту