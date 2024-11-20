Українська співачка присвятила пісню токсичним стосункам

Angela, яка нещодавно зʼявилась у розкішній сукні на гала-вечорі аmfAR у Венеції, днями презентувала нову композицію «За туманами». Це історія про сміливість, внутрішню силу та прагнення жінок жити вільно. За словами артистки, трек присвячено тим, хто вирішив почати все з початку, знайти сміливість сказати «ні» обмеженням та зневажливому ставленню.

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«Це емоції кожної жінки, яка потрапила у пастку холодного чи навіть нарцисичного чоловіка. Я сама знаю, як непросто буває зважитися на зміни, особливо коли ти в середовищі, яке пригнічує тебе, — каже співачка. — Моя пісня про те, що іноді доводиться пройти через туман, через невідомість, щоб знайти себе. Жінка не повинна чекати кращих часів чи сподіватися на зміни в оточуючих. Вона повинна взяти відповідальність за своє щастя. Кожен з нас потрапляв у цю ситуацію, коли ти хочеш більше, хочеш бути з людиною, але тебе до себе не підпускають чи навіть ігнорують. Такі історії є у кожного або кожної».

Angela зазначає — в кожної жінки є право на захист свого внутрішнього світу, право сказати «досить» тим, хто нехтує її почуттями.

«Я хочу, щоб моя пісня стала тією силою, яка підтримає кожну жінку у момент сумніву і допоможе зробити перший крок до свободи», — розповідає вона.

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Нагадаємо, раніше Angela присвятила пісню усім, хто звільнився від аб’юзивних стосунків.

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