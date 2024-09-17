Разом з Антоніо Бандерасом: українська співачка зʼявилась у розкішній сукні на гала-вечорі аmfAR у Венеції

Співачка та модель Angela, яка присвятила пісню всім, хто звільнився від аб’юзивних стосунків, в Італії продемонструвала яскравий образ. Вона відвідала зірковий гала-вечір аmfAR у межах 81-го Венеціанського кінофестивалю.

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Українка привернула загальну увагу шикарною напівпрозорою сукнею зі стразами, світлого кольору, оздобленою перлинками та камінням. Силует ліфа сукні нагадував крила. Довге, обтисле вбрання без рукавів вигідно підкреслило чудову фігуру артистки. До нього вона підібрала браслет та сережки-перлинки. Образ доповнив яскравий макіяж та зібране у гладку зачіску волосся.

Зазначимо, що аmfAR (Фонд досліджень СНІДу — Авт.) — одна з провідних некомерційних організацій у світі, діяльність якої спрямована на підтримку досліджень у сфері СНІДу, профілактику ВІЛ, навчання методам лікування та пропаганду здорового способу життя.

З 1985 року аmfAR зібрав близько 900 мільйонів доларів для своїх програм і виділив понад 3800 грантів дослідницьким групам по всьому світу.

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На зоряному вечорі були присутні багато знаменитостей, включно з Кейт Бекінсейл, Румер Вілліс, Євою Лонгорією, Антоніо Бандерасом, Тоні Гаррном, Люсьєном Лавісконтом, Стеллою Максвелл, Жозефіною Скрівер, Джуліаном Ленноном та іншими.

Раніше повідомлялося, що відома українська балерина зачарувала образом у Монако.

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