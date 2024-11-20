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Події

В Києві горіла багатоповерхівка: серед постраждалих дитина (відео)

15:29 20 листопада 2024
пожежа

В середу, 20 листопада у Дніпровському районі Києва зайнялася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, в том числі дитина, повідомили в ДСНС Києва.

«20 листопада о 07:59 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Соборності, 17/2. Горіла квартира на четвертому поверсі 8-поверхового житлового будинку», — йдеться у повідомленні.

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До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, з квартири де виникла пожежа, самостійно евакуювались жінка та дитина.

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«Їх було передано медикам для огляду. Також, в ході гасіння та розвідки, з верхніх поверхів було виведено 20 осіб на свіже повітря», — зазначили у ДСНС.

Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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Як повідомляли «ФАКТИ», днями в Києві сильна пожежа спалахнула на станції метро «Лісова». Там горів гараж недалеко від будівлі торгівельного університету.

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