В Києві горіла багатоповерхівка: серед постраждалих дитина (відео)
В середу, 20 листопада у Дніпровському районі Києва зайнялася пожежа у багатоповерхівці. Постраждали двоє людей, в том числі дитина, повідомили в ДСНС Києва.
«20 листопада о 07:59 надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Соборності, 17/2. Горіла квартира на четвертому поверсі 8-поверхового житлового будинку», — йдеться у повідомленні.
До прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів, з квартири де виникла пожежа, самостійно евакуювались жінка та дитина.
«Їх було передано медикам для огляду. Також, в ході гасіння та розвідки, з верхніх поверхів було виведено 20 осіб на свіже повітря», — зазначили у ДСНС.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Як повідомляли «ФАКТИ», днями в Києві сильна пожежа спалахнула на станції метро «Лісова». Там горів гараж недалеко від будівлі торгівельного університету.246
Читайте нас у Facebook