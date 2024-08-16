У Києві на Троєщині палає квартира, вогонь поширюється далі

В п'ятницю, 16 серпня, у Києві, на вулиці Бальзака, сталась пожежа в одній із багатоповерхівок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що на місці вже працюють рятувальники.

Повідомлень щодо постраждалих наразі немає.

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Варто додати, що офіційні особи, або ж Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) наразі жодним чином не коментували ситуацію.

В той же час в Мережі нагадують поради, як поводитись під час пожежі.

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Перш за все, під час загоряння в багатоповерховому будинку важливо дотримуватися певних правил для забезпечення власної безпеки та безпеки інших. Ось декілька порад:

зберігайте спокій. Паніка може тільки зашкодити;

зателефонуйте до служби порятунку. Якнайшвидше повідомте про пожежу за номером екстрених служб (наприклад, 101 в Україні);

оцініть ситуацію. Якщо дим заповнює приміщення, використовуйте рушник або інший шматок тканини, щоб закрити ніс і рот, та рухайтеся якомога нижче до підлоги, де повітря чистіше;

не користуйтеся ліфтом. Ліфти можуть відмовити в критичний момент або застрягти. Завжди використовуйте сходи, навіть якщо це забирає більше часу.

Відзначимо, що останнім часом причиною виникнення пожеж у столичних будинках є падіння уламків ворожого залізяччя, також з цієї причини горять і приватні автівки містян.

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