В Києві спалахнула пожежа: що відомо
У вівторок, 12 листопада, в Києві на станції метро «Лісова» спалахнула сильна пожежа. У небо здіймається величезний стовп диму.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Згодом у ДСНС Києва повідомили ЗМІ, що горить гараж недалеко від будівлі КНТУ (торгівельного університету).
Також повідомлялося, що будівля розташована окремо. Площа пожежі становить 40 квадратних метрів.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.422
Читайте нас у Facebook