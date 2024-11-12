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Події

В Києві спалахнула пожежа: що відомо

13:17 12 листопада 2024
дим

У вівторок, 12 листопада, в Києві на станції метро «Лісова» спалахнула сильна пожежа. У небо здіймається величезний стовп диму.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Згодом у ДСНС Києва повідомили ЗМІ, що горить гараж недалеко від будівлі КНТУ (торгівельного університету).

Також повідомлялося, що будівля розташована окремо. Площа пожежі становить 40 квадратних метрів.

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Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа у багатоповерхівці. Постраждала жінка.

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