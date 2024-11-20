Просто, практично, і зовсім не заважає: городниця з Одеси назвала 4 «хитрих» місця в квартирі для зберігання консервації

Блогерка, яку у мережі знають як «городницю з Одеси», продовжує ділитися своїми лайфаками, які її виручають як на ділянці, так і вдома.

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Цього разу вона розповіла, як зберігає консервацію у квартирі. Жінка шляхом проб і помилок знайшла кілька затишних місць у квартирі для зберігання банок з варенням та різним солінням.

Одне з них — під кухонним гарнітуром. Як правило, ніжки в гарнітурі спереду закриті дерев'яною або декоративною накладкою. А під нею є місце, де можна зберігати банки.

«Там майже ідеально темно, прохолодно, завжди під рукою й нікому не заважає», — ділиться одеситка.

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Але є й невеликий мінус — висота ніжок дає змогу зберігати тільки півлітрові банки та інші дрібниці.

Друге місце — за зливним бачком у туалеті. Там можна встановити банки в один ряд. Для цього перед тим, як ставити банки, потрібно зробити полиці, де проходять труби. Або придбати якусь конструкцію у будівельному магазині, яка й негарні труби прикриє, й банки витримає.

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Якщо хтось вважає неприйнятним тримати банки у такому «неапетитному місці», то, за словами блогерки, можна у такій імпровізованій коморі зберігати побутову хімію. А місце, що звільнилося від хімії, використовувати під банки.

Третє місце — це підліжковий простір. В нього можна розвантажити будь-яку шафу або зберігати в цьому ящику банки.

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Також, на думку блогерки, банки можна поставити під звичайне ліжко. Або під ліжком використовувати шухляду на роликах, в яку поставити банки.

Четверте місце — це тамбур (якщо він, звичайно, є).

«За дверима поставити етажерку — й будь-яка баночка у нас доступна. А ще у тамбурі прохолодно і все добре зберігається», — зазначила жінка.

Також одеситка-городниця розповіла, який дешевий аптечний засіб краще застосовувати для відновлення кімнатних рослин. Цей препарат також підвищує стійкість рослини до різного роду несприятливих умов, що особливо важливо взимку, коли не вистачає сонячного світла.

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