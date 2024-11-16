Не будуть сохнути чи жовтіти, і цвістимуть цілий рік: городниця порадила, як доглядати за кімнатними рослинами

Догляд за кімнатними рослинами є досить непростою справою, особливо у міжсезоння, коли навіть найстійкіші рослини починають в'янути і слабшати.

ВІДЕО ДНЯ

Вихід порадила добре відома одеситка-городниця, яка поділилася винаходом подруги-власниці квіткової крамниці.

Вона влаштовувала рослинам полив з дешевим аптечним засобом і отримував позитивні відгуки.

Йдеться про дешевий аптечний препарат «Тауфон», до складу якого входить марганець і амінокислота, що знижує токсичне навантаження марганцю. Таким чином рослина на клітинному рівні рослина відновлює свій енергопотенціал і процес утворення хлорофілу. Її зовнішній вигляд стає здоровим та привабливим, а ще цей препарат підвищує стійкість рослини до різного роду несприятливих умов — зокрема знижує залежність від тривалості світлового дня, що важливо взимку.

РЕКЛАМА

Перед використанням флакон треба ретельно струсити, додати 15 крапель на 1 літр теплої води і перемішати.

Цієї кількості розчину вистачить для поливу 10 стандартних кашпо об'ємом 2 л.

РЕКЛАМА

«А ще ці краплі в такій же самій концентрації можна застосовувати для вирощування розсади — вони запобігають

витягуванню і зміцнюють кореневу систему», — розповіла красуня-одеситка.

РЕКЛАМА

А раніше вона нагадала колегам, що потрібно встигнути зробити на дачі до кінця листопада.

75

Читайте нас у Facebook