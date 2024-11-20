УЄФА виніс вердикт щодо скандального матчу Ліги націй за участю команди Луческу

Союз європейських футбольних асоціацій зарахував технічну поразку збірній Косова з рахунком 0:3 за підсумками недограної 15 листопада в Бухаресті зустрічі Ліги націй проти Румунії, яку очолює Мірча Луческу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Як відомо, вже у компенсований арбітром час (за рахунку 0:0) косовари залишили поле, оскільки румунські фанати скандували кричалки на підтримку Сербії, і відмовилися повертатися з підтрибунного приміщення.

Футбольну федерацію Косова також оштрафували на 6 тисяч євро за неналежну поведінку команди (жовті картки під час матчу отримали 5 гравців і більше).

Своєю чергою, збірна Румунії за расистську та дискримінаційну поведінку своїх уболівальників наступний офіційний домашній матч проведе без глядачів.

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Як відомо, косовари скаржилися на просербські скандування із трибун. При цьому у рішенні дисциплінарного комітету УЄФА зазначено, що відбулися ксенофобні антиугорські скандування. Крім того, за кидання сторонніх предметів, використання піротехніки та лазерних указок, порушення порядку під час виконання національних гімнів, блокування проходів на стадіоні румунська федерація футболу покарана загальним штрафом у розмірі 128 тисяч євро.

Додамо, що вердикт УЄФА не вплинув на підсумкове становище команд у групі. Переможець Румунія (18 очок) підвищилася у класі і в наступному розіграші гратиме у дивізіоні В Ліги націй, а команда Косова (12 пунктів) посіла друге місце.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Україна дізналася потенційних суперників у відборі ЧС-2026.

Фото Profimedia

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