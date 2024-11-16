Іспанія та Португалія з голом-шедевром Кріштіану Роналду вийшли до плей-оф: відеоогляди матчів Ліги націй

У п'ятницю, 15 листопада, дев'ятьма поєдинками у трьох дивізіонах продовжилася програма 5-го туру Ліги націй, у рамках якого збірна України зіграє в гостях з командою Грузії. Напередодні Італія та Франція гарантували собі путівки до чвертьфіналу турніру, а тепер компанію їм склали Іспанія та Португалія (чвертьфінали відбудуться у березні 2025-го).

ВІДЕО ДНЯ

Ліга націй. 5-й тур

Дивізіон А

Група 1

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Португалія — Польща — 5:1 (Леау, 59, Кріштіану Роналду, 71, з пенальті, 87, Бруну Фернандеш, 80, Нету, 83 — Марчук, 89).

Шотландія — Хорватія — 1:0 (Макгінн, 86). На 44-й хвилині вилучено Сучича (Хорватія).

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Становище команд: 1. Португалія — 13 очок; 2. Хорватія — 7; 3. Польща — 4; 4. Шотландія — 4.

Група 4

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Данія — Іспанія — 1:2 (Ісаксен, 84 — Оярсабаль, 15, Перес, 58).

Швейцарія — Сербія — 1:1 (Амдуні, 79 — Терзіч, 88). На 54-й хвилині Мітрович (Сербія) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Іспанія — 13; 2. Данія — 7; 3. Сербія — 5; 4. Швейцарія — 2.

Дивізіон С

Група 2

Кіпр — Литва — 2:1 (Кастанос, 18, Ціоніс, 63 — Гінейтіс, 47).

Румунія — Косово — 0:0.

Нічиєї з косоварами (після розгрому суперника в гостях — 3:0) команді Мірчі Луческу, здавалося, вистачить для перемоги у групі та дострокового виходу у другий за силою дивізіон Ліги націй. Але вже в компенсований арбітром час, коли трибуни стадіону у Бухаресті почали скандувати «Сербія! Сербія!», футболісти збірної Косова на знак протесту залишили поле, і матч було не дограно. Тепер долю зустрічі вирішить УЄФА.

Становище команд: 1. Румунія — 12 (4); 2. Косово — 9 (4); 3. Кіпр — 6 (5); 4. Литва — 0 (5).

Група 3

Люксембург — Болгарія — 0:1 (Краєв, 23).

Північна Ірландія — білорусь — 2:0 (Баллард, 50, Чарльз, 62, з пенальті).

Становище команд: 1. Північна Ірландія — 10; 2. Болгарія — 8; 3. білорусь — 6; 4. Люксембург — 2.

Дивізіон D

Група 1

Сан-Марино — Гібралтар — 1:1 (Нанні, 90+1, з пенальті — Вокер, 11).

Становище команд: 1. Гібралтар — 6 (4); 2. Сан-Марино — 4 (3); 3. Ліхтенштейн — 2 (3).

У суботу, 16 листопада, у Лізі націй зіграють: дивізіон А — група 3: Нідерланди — Угорщина, Німеччина — Боснія та Герцеговина; дивізіон В — група 1: Грузія — Україна, Албанія — Чехія, група 4: Туреччина — Уельс, Чорногорія — Ісландія; дивізіон С — група 1: Азербайджан — Естонія, Швеція — Словаччина; дивізіон D — група 2: Андорра — Молдова.

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Фото marca.com

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