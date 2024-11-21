Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська закликала вище керівництво заявити про необхідність мобілізації всіх українців без винятку, аби і політики, і прокурори, і дипломати пройшли фронт.

«Я бачу в суспільстві тотальний запит на справедливість. Бачу, як навіть в дуже дієвих, порядних, патріотичних людей опускаються руки від новин про прокурорів-інвалідів, про кілограми кешу в матрацах мсеківців, про депутатів батальйону «Монако» і так званих «волонтерів» на Ламборджині, — пише Марія Берлінська. — Російські спецслужби бачать наші розколи, і б'ють своїми ІПСО саме туди де боляче, щоб розколоти ще більше.

ВІДЕО ДНЯ

Стратегія зрозуміла, я б на їх місці робила так само. Знаходь те, що роз'єднує, щоб вони не відчували себе один народом. Щоб ділились на багатих і бідних, виїзних і невиїзних, заброньованих і зобов'язаних, знедолених і при посадах, работающих нон-стоп на перемогу — і тих що вічно за спинами, по найдорожчих ресторанах.

На тих, що пошматовані осколками в мерзлих окопах — і тих, що з ескортом на дорогих фуршетах.

І тут дуже не вистачає трьох слів. Всього трьох, але сказаних зі стратегічного рівня, від керівництва держави.

Сказаних не для красивих фраз, не для того щоб завтра забули. А з тим, що це буде виконано, навіть якщо комусь це дуже не сподобається.

Це має бути сказано і зроблено, жорстко, але по дорослому і чесно. Всього три слова: Служити будуть всі.

Депутати, судді, прокурори, чиновники, мсеківці, мери, олігархи, їхні родичі і друзі. Бізнес партнери, міністри, бандити, контрабандисти, рок зірки, актори, директори підприємств і дипломати.

РЕКЛАМА

Байдуже. Всі. Всі мають пройти війну, не в тилу, а безпосередньо фронт. Всі, по черзі, з ротаціями як мінімум один рік мають відчути, що таке війна.

Мені здається, якщо це буде чесно виконано — ці три слова відновлять віру. Ту віру, яка нас тримала в перші місяці війни. Ту, з якою ми відбивали Київ, Сумщину, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину.

РЕКЛАМА

Віра найсильніша зброя. Потрібно відновити довіру в нашому племені, довіру через справедливість. Служити будуть всі.

P. S. можливо я чогось не розумію і помиляюсь. Тоді напишіть як ви це бачите. Але наскільки я відчуваю свій народ — зараз є масштабний і терміновий запит на справедливість. На те, щоб по чесному ділити тягар і страх війни".

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

307

Читайте нас у Facebook