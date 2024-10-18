«Отримав травму на робочому місці, вивчаючи матеріали справи»: як прокурор Хмельниччини виправдовує інформацію про масову інвалідність колег

Прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник прокоментував розголос у соціальних мережах щодо інвалідності «майже усіх» працівників прокуратури. За його словами, поширена інформація є неточною. З 225 прокурорів лише 48 мають інвалідність, що не відповідає твердженню про «усю прокуратуру». Більшість прокурорів отримали інвалідність нещодавно, а Олійник сам постраждав у 2005 році під час виконання службових обов’язків.

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«У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків», — написав Олексій Олійник в Facebook.

Він також зазначив, що питання інвалідності прокурорів неодноразово розглядалося під час атестацій комісіями, зокрема з залученням представників громадськості. Олійник вважає, що висловлювання на тему корупції та участі в «дахуванні» МСЕК не мають підґрунтя і не підтверджені фактами, а кожна публікація на цю тему виглядає як дискримінація за професійною ознакою.

Журналіст Юрій Бутусов, який оприлюднив інформацію про масове оформлення інвалідності робітниками Хмельницької обласної прокуратури, відреагував на заяву прокурора Олексія Олійника. Бутусов акцентував на тому, що Олійник не дав відповіді на головне питання: чи є подружжя Олійників (дружина прокурора Олійника також працює в обласній прокуратурі Хмельниччини. — Авт.) справжніми інвалідами 2-ї групи, чи це результат корупційних зв’язків із головою МСЕК Ольгою Крупою.

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У своєму коментарі Бутусов зазначає, що прокурор Олійник не розкрив свого діагнозу і не надав жодних доказів на підтвердження отриманих травм, окрім довідки МСЕК. Журналіст також підкреслив, що інвалідність Олійника була оформлена лише у 2017 році, тобто через 12 років після нібито отриманої травми, та одразу встановлена довічно, що викликає підозри щодо корупційної складової.

Бутусов висловив здивування, чому прокурор не прокоментував стан здоров’я своєї дружини Ірини Олійник, яка також працює в прокуратурі та отримала інвалідність 2-ї групи у 2018 році, через рік після того, як її чоловік оформив аналогічну довідку.

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«Чому виплати за інвалідність у подружжя Олійників становлять понад 500 тисяч гривень за рік? Тому що Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Очевидно, саме так зробила у 2018-му році і дружина», — пише Юрій Бутусов.

Покоментував журналіст і заяву Олійника щодо чисельністі прокурорів-інвалідів, який повідомив, що їх всього 48 з 225. «225 — це чисельність разом з районними прокуратурами, а якщо взяти за розгляд апарат самої обласної прокуратури — то там пенсіонери та інваліди будуть у більшості. 4 з 5 керівників окружних прокуратур області, наприклад, оформили собі інвалідність, причому деякі з дружинами разом», — зазначив Юрій Бутусов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що чиновниці-мільйонерці з Хмельницького Тетяні Крупі обрали запобіжний захід, а у Житомирі викрили лікарку-мільйонерку, яка за хабарі оформляла фіктивні висновки ухилянтам.

Фото зі сторінки Олексія Олійника

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