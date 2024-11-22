22-е листопада: де чекати снігу та дощів, і що заборонено робити

Атмосферний фронт, який проходить територією України, призвів до ускладнення погодних умов.

Так, сьогодні, 22-го листопада вдень в усіх областях, крім південного сходу та сходу, очікується помірний сніг та дощ, на Закарпатті значні опади. Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

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У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7−12 м/с, вночі на сході та заході, вдень по всій Україні пориви вітру 15−20 м/с.

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Температура вдень у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях буде від 1° морозу до 4° тепла; на решті території вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2−7° тепла, на півдні країни 8−13°.

В Карпатах вночі помірний, вдень значний сніг, хуртовина; температура вночі 6−11°, вдень 0−5° морозу.

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Втім, така погода характерна для 22 листопада, коли за новоюліанським календарем церква вшановує пам'ять мученика Прокопія, апостолів Филимона й Архипа, мучениці рівноапостольної Апфії та благовірного князя Ярополка.

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Прикмети дня

Раніше клімат і погода були набагато суворішими, і до цього дня зазвичай випадало чимало снігу, а тому наші пращури ставили в снігу високі жердини, які слугували за дорожні знаки.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: дивилися, який сьогодні день: тепло — до сніжної і довгої зими;

вовки підходять до будинків — до сильних морозів взимку і пізньої весни;

кричить сова — йде похолодання;

ворони і галки великими зграями перелітають з дерева на дерево — засніжить.

Що не можна робити 22 листопада

В цей день краще не вирушати у далеку дорогу.

Не слід давати і брати в борг.

Заборонено показувати негативні емоції.

Із сучасних прикмет: якщо ви побачили жінку у м'якому білому пальто з кашеміру, вовни або твіду — це значить, що ви слідкуєте за новинками моди, або те, що до Києва неочікувано завітала Дженніфер Лопес. Обидва варіанти прийнятні, і свідчать про те, що вам пощастило!

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