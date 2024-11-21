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Стиль життя

Біле пальто — хіт осінньо-зимового сезону: з чим і як комбінувати

22:26 21 листопада 2024
Біле пальто – хіт осінньо-зимового сезону

М'яке біле пальто з кашеміру, вовни або твіду — хіт сезону. Це підтверджують багато Домів моди, які включили цю річ у свої колекції, і, звісно ж, знаменитості — наприклад, Дженніфер Лопес.

Біле пальто має елегантний і затишний вигляд. Його можна носити як з високими чобітьми, так і з черевичками. Ідеальне поєднання такого пальта з сукнею міді. У розстебнутому невимушеному варіанті таке пальто має неймовірно стильний вигляд. Також його можна носити з діловим і навіть спортивним костюмом.

Що стосується колірної гами, одне з найвдаліших поєднань, звісно ж, з чорним. Також неймовірно гарний вигляд має білий з кольором фуксії, небесно-блакитним або лимонним. Особливим вважається тотально білий аутфіт: білі пальта, взуття, сумка, головний убір…

До білого пальта пасуватиме чимало гарних аксесуарів — яскраві шарфи чи хустини в червоному, помаранчевому, зеленому кольорах.

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Купуючи біле пальто, пам'ятайте: воно дуже марке, тому за такою річчю потрібен особливо ретельний догляд. Утім, це стосується всіх без винятку світлих речей.

Раніше ми писали про те, як вибрати модний шарф, щоб виглядати стильно.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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