Рибам — «Верховна Жриця», Терезам — «Зірка», а Овнам — «Колісниця»: Таро-прогноз на 22 листопада
Триває тиждень, який дуже сприятливий для представників п'яти знаків зодіаку. А про те, що сьогодні чекає на всіх представників зодіакального кола, розповідає розклад за картами Таро, який зробили на замовлення видання Modista.
Овен — «Колісниця»
Сьогодні для Овнів слушний день, коли вони зможуть подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. Крім того, лідерські здібності Овнів дозволять надихати оточення на спільні досягнення. Варто брати на себе відповідальність й ухвалювати важливі рішення.
Телець — «Імператор»
Тельцям сьогодні необхідно відчути потребу у стабільності та безпеці. Фінансові питання та планування бюджету стануть пріоритетними протягом всього дня. Але з висновками не потрібно поспішати, уважно зважати на всі нюанси майбутніх рішень.
Близнюки — «Закохані»
У Близнюків слушний день для спілкування та обміну ідеями. Також вдалими й цікавими будуть зустрічі з друзями, колегами або родичами. Потрібно скористатися цим днем для встановлення нових зв’язків.
Рак — «Місяць»
Ракам сьогодні знадобиться час для відпочинку та відновлення сил. Не треба займатися багатьма справами, а приділити час власним потребам. Займіться тим, що дарує вам радість і допомагає відновити сили.
Лев — «Сонце»
Для Левів чудовий день для творчих занять та самовираження. Їхні плани підтримають колеги та друзі. Оточення схвалить нові проєкти, тому не варто соромитися, потрібно демонструвати свої успіхи.
Діва — «Справедливість»
Для Дів чудовий день для наведення ладу у справах та планування майбутніх дій. Вони можуть подолати будь-які завдання, завдяки своїм аналітичним навичкам та завзятості у досягненні цілей.
Терези — «Зірка»
Терези сьогодні можуть відчути бажання налагодження стосунків з оточенням та вирішення конфліктів. День для зміцнення дружніх і романтичних стосунків. Сьогодні вам буде легко досягати компромісу за будь-яких обставин.
Скорпіон — «Смерть»
Скорпіони можуть відчути потребу у змінах та роботі над собою й своїми внутрішніми проблемами. Присвятіть цей день саморозвитку та духовному збагаченню.
Стрілець — «Колесо Фортуни»
Для Стрільців чудовий день для подорожей, навчання та розширення горизонтів. Завдяки оптимізму та енергії можна досягти свого максимуму, відкриваючи нові перспективи та ставити амбітні цілі.
Козоріг — «Ієрофант»
Козорогам день підходить для планування та організації своїх справ. Вони зможуть легко впоратися з будь-якими завданнями. Використовуйте цей день для досягнення поставлених цілей та зміцнення свого становища.
Водолій — «Маг»
Водолії сьогодні можуть використати час для експериментів та впровадження інновацій. Ви зможете легко знайти нестандартні рішення для будь-яких проблем. Використовуйте цей день для реалізації своїх задумів та втілення мрій у життя.
Риби — «Верховна Жриця»
Рибам сьогодні краще провести день у спокої, гармонії та медитації. Ваші інтуїтивні здібності будуть на висоті, і ви зможете легко знайти відповіді на свої запитання. День чудовий для самопізнання та духовного зростання.
А про те, кому зі знаків зодіаку на цьому тижні пощастить у фінансових справах, читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».118
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