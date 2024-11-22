Лорак, Повалій, Медведчук і не лише вони: Зеленський позбавив держнагород 34 зрадників України

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні прокоментував удар російської ракети по Дніпру, сьогодні, 22 листопада, підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про позбавлення державних нагород осіб, які вчинили зраду чи діють в інтересах держави-агресора.

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Про це повідомили в Офісі глави держави.

До списку увійшли 34 особи, серед яких колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, артисти, а також російські політичні, релігійні та культурні діячі. Усіх їх безстроково позбавлено державних нагород України.

До десяти осіб застосовано максимальний набір санкцій, що включає не лише позбавлення нагород, а й блокування активів, анулювання ліцензій і дозволів, а також повне припинення торгівельних операцій. Серед них семеро потрапили під санкції вперше.

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Зокрема:

- Олександр Єфремов — колишній перший заступник лідера «Партії регіонів», позбавлений орденів «За заслуги» I-III ступенів та князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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- Ренат Кузьмін -ексзаступник генпрокурора України, позбавлений орденів «За заслуги» II-III ступенів і звання «Заслужений юрист України».

- Віктор Медведчук — колишній народний депутат, втратив ордени «За заслуги» I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня та звання «Заслужений юрист України».

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- Дмитро Табачник — ексміністр освіти і науки, позбавлений орденів князя Ярослава Мудрого IV-V ступенів і звання «Заслужений діяч науки і техніки».

- Микола Азаров — колишній прем’єр-міністр, втратив ордени «За заслуги» I-III ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня і звання «Заслужений економіст України».

- Віктор Пшонка — ексгенпрокурор, позбавлений ордена «За заслуги» III ступеня.

- Андрій Деркач — колишній народний депутат, втратив орден «За заслуги» III ступеня.

- Патріарх Кирило — предстоятель Російської православної церкви, позбавлений ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Артисти також втратили почесні звання:

Микола Басков, Філіп Кіркоров, Олександр Малінін і композитор Ігор Крутой позбавлені звання «Народний артист України».

Ані Лорак і Таїсія Повалій позбавлені як звання «Народний артист України», так і «Заслужений артист України».

Зазначимо, що 20 листопада Верховна Рада ухвалила закон про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Президент Володимир Зеленський подав цей законопроєкт у липні.

Раніше ми повідомляли про те, що у співачки Таїсії Повалій, яка підтримала путіна у війні рф проти України, конфіскували активи на користь держави та права на пісні.

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