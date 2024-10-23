У путіністки Повалій конфіскували майно та права на пісні

У колишньої депутатки від «Партії регіонів» співачки Таїсії Повалій, якій СБУ повідомила про підозру за підтримку війни рф проти України, конфіскували активи на користь держави та права на пісні.

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Рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд 22 жовтня.

На сайті ВАКС вказано, що проти народної артистки застосували санкцію відповідно до ст. 4 Закону України «Про санкції».

У зрадниці на користь держави конфіскували її рухоме та нерухоме майно. Йдеться про 7 земельних ділянок у Київській області загальною площею 9, 3095 га, житловий будинок площею 442,8 кв. м. та домоволодіння 101 кв. м, а також авто марки BMW Х5.

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Крім того, артистку позбавили прав на музику та слова до 9 творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).

Також конфісковано три пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними метальними снарядами несмертельної дії та мисливської гладкоствольної зброї.

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Попри те, що на сайті ВАКС не вказано прізвище артистки. судячи з назви пісень, йдеться саме про Повалій. Також це підтверджують ЗМІ.

Нагадаємо, Повалій вже 10 років живе в росії, офіційно стала громадянкою рф. Вона регулярно висловлюється щодо війни та бере участь у пропагандистських концертах.

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Так, у 2023 Повалій приїжджала у Луганськ разом з з Ларисою Доліною, Сергієм Шакуровим, Володимиром Стекловим. Також вона бере участь у різноманітних «z-концертах».

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