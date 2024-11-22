Другий крок до ескалації: Зеленський прокоментував удар рф ракетою «орєшнік» по Дніпру

Вдарив вчора вдень по місту Дніпро новою ракетою «орєшнік», росія зробила вже другий за цей рік крок до ескалації війни проти України.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський.



«Путін ударив по нашому місту Дніпру — одному з найбільших міст України. Це очевидне та серйозне збільшення масштабу і жорстокості цієї війни, цинічне порушення росією Статуту ООН. І я підкреслю: це вже другий крок росії до ескалації за рік. Першим таким кроком було залучення Північної Кореї до війни проти України — контингенту у щонайменше 11 тисяч солдатів», — наголосив президент.

Володимир Зеленський підкреслив, що російський диктатор володимир путін зробив обидва ці кроки, ігноруючи всіх у світі, хто закликає не розширювати війну.

«Йому плювати на те, до чого закликають Китай, Бразилія, європейські країни, Америка, усі інші країни світу. Путін єдиний, хто почав цю війну — абсолютно неспровоковану війну, і хто робить усе, щоб війна продовжувалась уже понад тисячу днів», — підсумував глава держави.

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Президент наголосив, що вчорашня балістична ракета проти України є черговим доказом, що миру росія точно не хоче.

«І путін бреше, коли каже, що нібито застосування Україною далекобійної зброї стало якимось новим нашим кроком. Ми вже не вперше застосовуємо цю зброю. І маємо на це повне право згідно з нормами міжнародного права. Наше право на самооборону таке ж, як і будь-якої іншої нації», — сказав він.

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Також Володимир Зеленський зауважив, що, коли російські ракети б’ють по українських містах, коли щоночі Україну атакують іранські «шахеди», коли на кордоні України розгорнуто контингент з Північної Кореї, путін не тільки робить війну довшою — він «просто щоразу плює в обличчя» тим у світі, хто справді хоче відновлення миру.

Зазначимо, що вчора ворог не обмежився ударом по Дніпру. Вдень росіяни вдарили ракетою по Кривому Рогу. 15 людей постраждали, серед яких двоє підлітків.

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Нагадаємо, російський диктатор путін 21 листопада признав, що рф вдарила по Дніпропетровській області ракетною системою середньої дальності «Орєшнік». За його словами, ніхто таких ракет не перехоплює. Він навіть не приховує, що росія й надалі буде випробовувати новітні озброєння по тих об'єктах, які вважає своїми цілями.

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