Побережись: каменепад заблокував рух поїздів у Закарпатті

Час від часу «Укрзалізниця» попереджає пасажирів про затримки потягів, які виникають через ворожі обстрілі. А цього разу на заваді руху за графіком стала природа.

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В «УЗ» попередили про зміни в русі поїздів у Закарпатті. Йдеться про дільницю Сянки — Мукачево. В тому районі наразі заблокований електропоїзд, причина — падіння каміння з гори.

За попередніми даними, дві колісні пари зійшли з рейок. Оскільки потяг їхав повільно, травмованих немає. Пасажирів «Укрзалізниця» наразі відвозить за місцем призначення автобусами, а потяг № 59 Київ — Чоп направлять в обʼїзд, аби мінімізувати збій графіку руху.

На місці НП працюють залізничники, аби якнайшвидше розблокувати рух ділянкою.

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Нагадаємо, що днями погода в Україні погіршилася — в країну прийшли опади у вигляді дощів та мокрого снігу. В деяких регіонах спостерігається сильний вітер.

Ілюстративне фото зі сторінки «УЗ» в соцмережах

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