Поїзди затримуються через обстріли: де можливі запізнення залізничного транспорту

Через нічну атаку росіян у шести областях України вимикали світло. Зокрема, у кількох регіонах фіксувалися збої у русі поїздів.

Про це повідомили в Міненерго.

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«За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях», — йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу відключались повітряні лінії, при цьому знеструмлювались побутові споживачі та залізниця, зокрема були збої у русі поїздів.

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«Живлення частково відновлено. Також внаслідок бойових дій знеструмлювались підстанції та побутові споживачі. Живлення відновлено», — констатували енергетики.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась підстанція, знеструмлювалось кілька повітряних ліній, побутові споживачі у двох районах, а також залізниця та шахти.

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«Загалом на момент інциденту у шахтах перебувало 532 працівники. Живлення відновлено», — зазначили в Міненерго.

У Київській, Одеській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА пошкоджено повітряні лінії та обладнання підстанцій.

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«У Київській області внаслідок пошкоджень знеструмлювались побутові споживачі, у Одеській області — знеструмлювалась залізниця (були порушення у русі потягів) та побутові споживачі. Живлення частково відновлено», — зазначили у відомстві.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключилась повітряна лінія, знеструмлювались 344 абоненти.

Сьогодні, 3 жовтня, у трьох областях України ввели аварійні графіки відключення світла. Йдеться про Сумську, Харківську та Полтавську області.

Зокрема, зранку 3 жовтня в Сумах фіксуються проблеми зі світлом. Сталося аварійне відключення.

Нагадаємо, днями в результаті ударів рф по Запоріжжю постраждала станція «Запоріжжя-1». В компанії «Укрзалізниця» повідомляли про пошкодження пасажирських вагонів та затримку деяких поїздів, що йдуть через станцію.

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