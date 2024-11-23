Професор полтавського вишу разом зі спільниками допомагав за хабарі уникнути мобілізації

На Полтавщині правоохоронці викрили професора одного з полтавських приватних вишів, який організував кілька схем ухилення від мобілізації.

За даними Полтавської обласної прокуратури та УСБУ в Полтавській області, кілька тижнів тому підозрюваний отримав 2 тис. доларів США від громадянина, якому ТЦК та СП вручив повістку. За цю суму викладач зробив йому довідку про фіктивне зарахування до аспірантури державного вишу, в якому він мав зв’язки, що надавало відстрочку від призову на військову службу.

ВІДЕО ДНЯ

У ході розслідування цього випадку було установлено, що професор шукав серед свого оточення осіб, які намагалися ухилитися від призову. Він дійсно мав зв’язки з посадовцями одного з державного навчального закладу, за сприяння яких допомагав військовозобов’язаним стати «паперовими» студентами денної форми навчання. Ухилянтів зараховували на навчання без складання іспитів, іноді заднім числом, або видавали фіктивні довідки про зарахування.

Окрім того, професор торгував довідками про непридатність військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я. До цієї схеми він залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував осіб призовного віку на «лікування» в психдиспансер з метою подальшого списання з військового обліку за станом здоров’я.

РЕКЛАМА

Затримання професора правоохоронцями

За місцями роботи й проживання учасників протиправних схем правоохоронці провели 15 обшуків. У ході комплексних заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки різних установ та організацій, мобільні телефони, а в організатора — 116 тисяч доларів, що дорівнює майже 5 млн в гривневому еквіваленті, отримані незаконним шляхом.

РЕКЛАМА

Гроші, вилучені у підозрюваного викладача

Печатки різних установ та організацій

РЕКЛАМА

Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369−2 КК України), що карається штрафом від 2-х до 5,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Про те, чи пред’явлені підозри спільникам професора, офіційної інформації немає.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою викрили столичного правоохоронця, який особисто переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

Фото УСБУ в Полтавській області та Полтавської обласної прокуратури

154

Читайте нас у Facebook