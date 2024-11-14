Переправляв ухилянтів до ЄС за 10 тисяч доларів: столичному правоохоронцю повідомили про підозру

Працівники ДБР у взаємодії з Держприкордонслужбою викрили столичного правоохоронця, який особисто переправляв через кордон чоловіків призовного віку.

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Затримання фігуранта

За даними слідства, фігурант через соцмережі знаходив клієнтів, які хотіли незаконно виїхати до Європи та за 10 тис. доларів США пропонував їм допомогу у «вирішення питання».

Зокрема, двом киянам призовного віку правоохоронець наказав залишити пакунки з грошима у визначеному місці у Києві серед сміттєвих контейнерів. Пізніше він зустрів їх на автомобілі в іншій локації та повіз до Мукачева, де викликав таксі та пояснив водієві, як довезти чоловіків до околиці одного з сіл поблизу кордону з Угорщиною.

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Від цього села хлопці, за вказівками правоохоронця, пішки вирушили у бік кордону. Проте їх затримали прикордонники та склали протоколи про спробу незаконного перетину кордону.

Правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленню осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Суд за клопотанням ДБР обрав правоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Під час обшуків в автомобілі фігуранта були виявлені номерні знаки-прикриття.

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Номери "прикриття"

Нині розслідувачі встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

Також нагадаємо про обрання запобіжного заходу очільниці з Хмельницького, яка «заробила» на ухилянтах мільйони.

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