Продають порожні «повістки» з печатками і не тільки: з’явились нові схеми уникнення мобілізації

В той час, поки народні депутати вирішують, як реформувати ТЦК, не зовсім чисті на руку «ділки» вигадують нові схеми ухилення від мобілізації.

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Про це в етері «Новини.LIVE» розповіла народна депутатка Анна Скороход.

Зокрема, потенційним ухилянтам пропонують порожні повістки з підписами та печатками. Такий «документ» допомагає відмовитися від отримання справжньої повістки.

В разі, якщо військовозобов'язаного зупиняють поліція та представники ТЦК та СП, він може оперативно вписати свої дані в документ і показати його.

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«Вам продають бланк повістки з печатками, з підписом. І ви, коли вам потрібно, коли вас десь зупиняють, ви вписали свої дані, вписали дату і кажете: «Ось, у мене є повістка, я йду по повістці завтра», — зазначила Анна Скороход.

Також вона розповіла про ще одну корупційну «схему». Зокрема, відомо про випадки, коли людей затримували на кордоні, везли до територіального центру комплектування, а потім адвокати пропонували їм «звільнення» за 4 тисячі доларів.

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Нагадаємо, мобілізацію в Україні продовжать й у 2025 році. За словами міністра оборони Умєрова, мобілізація потрібна для виконання цілей та завдань, визначених військовою стратегією.

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