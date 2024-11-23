41.18 / 41.65 43.16 / 43.91
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Стиль життя

Змія любить «золото» та «срібло»: що потрібно і що не варто одягати на себе новорічну ніч

19:27 23 листопада 2024
Рік Змії

До Нового року залишається все менше часу. Якщо вірити езотерикам, то є певні кольори й речі, які можуть відлякати успіх у наступному році, тому їх не варто навіть вдягати у новорічну ніч. 2025 рік буде роком Зеленої Дерев’яної Змії, тому треба підбирати одяг таких кольорів, які їй подобаються, пише 24 Канал.

Так, успіх у Новому році принесуть такі кольори: зелений, жовтий, коричневий, жовтий, золотистий та сріблястий. Сукні чи костюми в цих кольорах принесуть благополуччя.

Для того, щоб привернути вдачу в Новому році не варто вдягати нічого чорного, темно-сірого, фіолетового та неонового кольорів.

Також не варто вдягати в новорічну ніч старе вбрання, яке ви носите вже багато років. Краще вдягнути нову сукню чи будь-який інший новий одяг.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», до кінця осені залишилося всього два тижні. Але цього часу буде достатньо для того, щоб деякі знаки Східного гороскопу відчули дуже позитивні зміни у своєму житті.

Також фахівці зі Східних прогнозів склали прогноз на 25 листопада — 1 грудня.

РЕКЛАМА

Фото: freepik

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Успіх чекає на сміливих Овнів та Близнюків-експериментаторів: кому із знаків зодіаку пощастить у вихідні 23−24 листопада

Східний гороскоп

Щурам треба бути обережнішими з грошима, а у Тигрів та Драконів з'являться таємні вороги: східний гороскоп на 25 листопада — 1 грудня

Принц Гаррі та Меган Маркл

Кожен іде своїм шляхом: останній крок Меган Маркл посилив чутки про розрив із принцом Гаррі

Аліна Пухальська

«Якщо Олександр не може відкрито розповісти про себе, то про які стосунки може йти мова?»: сомельє Аліна Пухальська про Холостяка та вихід з проєкту

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту