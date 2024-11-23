Змія любить «золото» та «срібло»: що потрібно і що не варто одягати на себе новорічну ніч
До Нового року залишається все менше часу. Якщо вірити езотерикам, то є певні кольори й речі, які можуть відлякати успіх у наступному році, тому їх не варто навіть вдягати у новорічну ніч. 2025 рік буде роком Зеленої Дерев’яної Змії, тому треба підбирати одяг таких кольорів, які їй подобаються, пише 24 Канал.
Так, успіх у Новому році принесуть такі кольори: зелений, жовтий, коричневий, жовтий, золотистий та сріблястий. Сукні чи костюми в цих кольорах принесуть благополуччя.
Для того, щоб привернути вдачу в Новому році не варто вдягати нічого чорного, темно-сірого, фіолетового та неонового кольорів.
Також не варто вдягати в новорічну ніч старе вбрання, яке ви носите вже багато років. Краще вдягнути нову сукню чи будь-який інший новий одяг.
Як писали «ФАКТИ», до кінця осені залишилося всього два тижні. Але цього часу буде достатньо для того, щоб деякі знаки Східного гороскопу відчули дуже позитивні зміни у своєму житті.
Також фахівці зі Східних прогнозів склали прогноз на 25 листопада — 1 грудня.
Фото: freepik108
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