Ворог атакував Київ з повітря: в КМВА назвали кількість збитих безпілотникв

В ніч на 24 листопада російські загарбники запустили ударні дрони по Україні під час чергової повітряної атаки. Тривога була оголошена у низці областей.

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Згодом стало відомо, що в Київській області працює ППО через ворожі БПЛА-камікадзе. Після цього повітряна тривога була оголошена також у Києві, повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА)



Силами і засобами ППО були збиті усі безпілотники, які російські окупанти запустили у напрямку Києва під час повітряної атаки цієї ночі, зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Чиновник звернув увагу, що під час чергової повітряної атаки ворога із застосуванням дронів тривога у Києві загалом тривала понад 3 години.

«В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами», — розповів керівник КМВА.

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Вже близько 5:30 у Києві було чути вибухи на тлі ворожої дронової атаки. Військові попереджали про рух БПЛА ворога у напрямку столиці.

Разом з тим оборонці українського неба виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували Києву, зауважив він та додав, що точну кількість та тип дронів розкриють в командуванні Повітряних сил ЗСУ пізніше.

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«Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила», — йдеться в повідомленні чиновника у Telegram.

Також він зазначив, що в Київській області досі спостерігають ворожі безпілотники, відтак є ймовірність, що вони «можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва».

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«Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги», — закликав начальник КМВА.

Також ворожий напад було зафіксовано інших областях. Зокрема вдень російська армія двічі цілила по Нікопольщині дронами-камікадзе. Обидва рази — по Марганецькій громаді. А ввечері та вночі дрони-камікадзе було скеровано на сам Нікополь.

«Минулося без постраждалих. Щодо руйнувань, то фахівці обстежують території», — доповів на ранок очільник ОВА Сергій Лисак.

А по території Запорізької області впродовж доби окупанти завдали 144 удари, постраждали 11 населених пунктів, зокрема Тимирівка, Гуляйполе, Оріхів, Лобкове, Новоандріївка та інші. За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

«Мирні жителі не постраждали», — додав представник влади, показавши фото зафіксованих уражень в одному з населених пунктів після артобстрілу.

Нагадаємо, що в ніч на 23 листопада у Запоріжжі внаслідок ворожого удару було пошкоджено одразу 15 житлових будинків.

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