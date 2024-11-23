Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено 15 житлових будинків (відео)

Вночі Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів дронами-камікадзе, якими ворог атакував низку областей, у тому числі й Запорізьку. Також росіяни били по кількох регіонах авіаційними бомбами.

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Наразі, за даними ПС ЗСУ, спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, внаслідок авіаудару по Запорізькому району загинув 55-річний чоловік, а 11-річний хлопчик був поранений.

«Впродовж доби, що минула, окупанти 433 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. Війська рф здійснили 15 авіаційних ударів по Запоріжжю, Таврійському, Степногірську, Лукʼянівському, Малій Токмачці та Новопавлівці. 233 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Оріхів, Щербаки, Малу Токмачку та Новодарівку. 185 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки», — зазначив він та додав, що загалом надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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В обласному центрі пошкоджено 15 житлових приміщень та кілька нежитлових будівель.

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У той же час енергетики відновили електропостачання 17 тисячам споживачів Запоріжжя, які лишилися без світла після масованого удару по місту 18 листопада.

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Ворог постійно б'є по житловій забудові обласного центру. Так, нещодавно в Запоріжжі ворог поцілив у двоповерхову будівлю дитячого садочку.

Фото Запорізької ОВА

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