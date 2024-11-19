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Російський безпілотник поцілив у багатоповерхівку в Глухові на Сумщині: є жертви, під завалами шукають людей (фото, відео)

8:21 19 листопада 2024
Зруйнований будинок

На Сумщині, де днями оголошували жалобу через загибель мешканців обласного центру внаслідок ракетного удару росіян балістикою, ворог знов бив по житловій забудові — є жертви.

За даними Сумської ОВА, напередодні увечорі двома «шахедами» був атакований гуртожиток в місті Глухів.

Фото - скріншот

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Станом на 7:00 вівторка, 19 листопада, відомо вже про шістьох загиблих, у тому числі й дитини. Місцеві пабліки пишуть, що дитина загинула разом із матір'ю. Поранено 12 людей, з них двоє дітей.

Фото - скріншот

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Фото - скріншот

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Під завалами ще можуть знаходитись мешканці. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - додали в ОВА.

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Також під атакою ворожих дронів-камікадзе перебувало Запоріжжя, де без світла залишалися понад 17 тисяч споживачів.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що наразі двом тисячам мешканцям Запоріжжя подачу електрики вже відновили. Наразі знеструмлені 677 будинків.

Напередодні ворог атакував балістичною ракетою Одесу — у середмісті загинули семеро поліцейських, медик та двоє цивільних. Багато людей поранено.

Фото — скріншот

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