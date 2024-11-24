Які слова подарувати Катеринам та Катрусям на честь їх ангела

У новоюліанському календарі дата вшанування пам’яті великомучениці Катерини (Катерина в перекладі з грецької — чиста) припадає на 24 листопада.

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За переказами, знатна римлянка Катерина жила в Ш столітті. Була дуже вродливою, освіченою і багатою. За прийняття християнства і проповідування віри в Ісуса Христа її замучили до смерті. Умовляння повернутися до язичества і страшні катування не примусили Катерину відмовитися від свого шляху. А страждання святої тільки допомогли багатьом язичникам прийняти християнство.

З прадавніх часів святу Катерину в Україні люди вважали покровителькою материнства, шлюбу і сімейного щастя.

Свята Катерина — покровителька жінок з ім'ям Катерина. І власниці цього імені святкують день ангела й іменини тоді, коли наступає церковне свято. Тож час привітати всім Кать, Катрусь і Катерин.

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Перешліть їм теплі слова з листівкою.

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Нагадаємо, що нині саме триває Різдвяний Піст, тому святкування Дня Катерини мають бути не надто бучними.

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