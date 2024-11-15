Різдвяний піст: традиції та заборони, молитви, календар харчування

З переходом українських церков на новоюліанський календар, змінилися й дати важливих свят, зокрема Різдва Христового, яке вже кілька років відзначают 25 грудня. Отже, в інші дати розпочинається й різдвяний піст — наразі це п'ятниця, 15 листопада, а сам піст триватиме до 24 грудня.

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Напередодні були заговини (за день до говіння) — останній день перед початком посту, коли ще можна було споживати скоромну їжу — страви, що містять молоко, яйця, сир, м’ясо тощо, розповідають в Православній церкві України. Сам термін «говіння» означає певний стриманий образ поведінки віруючих під час посту, а «розговіння» позначає закінчення посту, який перед Різдвом триватиме 40 днів.

Оскільки «скоромне» під забороною, то ці дні люди, які дотримуються посту, віддають перевагу овочам та кашам. Такж дозволяється вживати боби, горіхи, гриби, а у деякі дні — й рибу. Зазвичай по понеділках, середах та п'ятницях не готують їжу з рослинноою олією та не їдять рибу, у вівторок та четвер таких заборон немає.

Загалом під час посту виокремлюють три етапи, пише «УНІАН»:

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З 15 листопада по 6 грудня: по середах і п'ятницях прийняте сухоїдіння, по понеділках можна їсти гарячу їжу, не заправлену олією, в інші дні дозволяються страви з олією, а також вино і риба.

З 7 по 18 грудня: по понеділках, середах та п'ятницях — сухоїдіння, а по віторках та четвергах дозволяється гаряча їжа з олією, у вихідні до столу також можна подавати рибу та вино.

З 19 по 24 грудня: найсуворіший період посту, коли по вівтороках та у вихідні можна їсти страви з олією, по четвергах — без олії, а по понеділках, середах на п'ятницях потрібно практикувати сухоїдіння.

Варто зазначити, що відмова від термічно обробленої їжі в такі дні є обов'язковим лише для ченців.

Втім, пост стосується не лише їжі, але й духовної сфери. Пращури вірили, що люди, які брешуть чи бажають зла іншим залучують у своє життя біду. В дні Різдвяного посту не рекомендується влаштовувати гучні вечірки та вирушати у далекі поїздки, лаятися, пліткувати, лінитися та бити байдики, а також відмовляти у допомозі тим, кому вона необхідна, особливо нужденним людям.

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Молитва у часі Різдв’яного посту

«Боже всемогутній, Ти відпалу від Твоєї благості через переступ людину підніс до її первісного достоїнства, зволивши єдинородному своєму Синові народитися від Приснодіви Марії у Вифлеємі Юдейськім, щоб увесь світ пізнав Тебе і Сина Твого зі Святим Духом у нероздільній сутності.



Смиренно молимо Тебе, чоловіколюбче, у ці святі дні: прийми від нас піст і молитви, мов приємний запах духовний, і всіх людей сподоби безгрішно разом з волхвами і пастирями поклонитися божественному Різдву возлюбленого Сина Твого Ісуса Христа.



Амінь».

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Про традиції Святвечіра і про те, як правильно зустрічати останній вечір перед Різдвом, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки ПЦУ у соцмережах

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