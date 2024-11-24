Дієта першої леді: яких продуктів не їсть Меланія Трамп

Після несподіваної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США зріс інтерес і до людей, які його оточують.

Зокрема, багато хто згадав, що напередодні перемоги Трампа його дружина випустила книгу спогадів під назвою «Меланія», в яких розповіла деякі подробиці свого життя, включно з описом своєї дієти, пише ВВС.

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Судячи з її ідеальної фігури, на солодке та бургери Меланія не налягає. Але, як з'ясувалося, у її раціоні відсутній ще один продукт, який із задоволенням їдять багато людей по всьому світу.

Йдеться, зокрема, про сиру рибу. І саме це стало, за словами Меланії Трамп, викликом під час її державного візиту до Японії під час першої каденції її чоловіка.

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«Я все одно намагалася куштувати місцеву кухню, коли це було можливо. Того вечора в Токіо їжа була чудовим поєднанням смаків і текстур, демонструючи найкраще з японської кухні, при цьому задовольняючи мої уподобання», — згадувала Меланія.

Дізнавшись про смаки дружини президента США, приймаюча сторона пішла їй назустр, і з меню прибрали сашими, суші та макідзусі — усі класичні японські страви із сирою рибою. Натомість Меланія тоді змогла насолодитися традиційною вечерею з яловичим стейком.

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Як відомо, Дональд Трамп є відомим поціновувачем фаст-фуду — під час своєї передвиборчої кампанії він серед інших екстравагантних вчинків зокрема «влаштувався» до одного із закладів McDonalds у містечку Фістервіль-Тревоз, штат Пенсильванія, сам смажив картоплю і особисто видавав відвідувачам їхні замовлення.

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