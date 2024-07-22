«Я не повинен бути тут зараз»: Трамп зробив гучну заяву

Дональд Трамп провів свій перший передвиборчий мітинг після того, як пережив замах на нього. Він заявив перед великим натовпом, що зібрався на арені в Мічигані, що «прийняв кулю за демократію», пише edition.cnn.com.

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«Я не повинен бути тут зараз, але сталося щось дуже особливе, — сказав Трамп. — Минулого тижня я отримав кулю за демократію».

Він назвав Корі Комператора, який був застрелений під час замаху, «героєм», а також розповів про двох учасників мітингу, які отримали поранення, Девіда Датча і Джеймса Копенгавера.

Трамп похвалив організаторів з'їзду Республіканської партії, що відбувся в Мілуокі, і назвав місто «фантастичним місцем».

Колишній президент в якийсь момент подивився на один з екранів на арені, де демонструвалося відео його промови.

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Він зупинив свою промову, вказав на своє волосся і сказав: «Це дуже суворо, ця зачіска».

Раніше стало відомо, що чоловік, який скоїв замах на Дональда Трампа, планував напад на члена британської королівської сім’ї.

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