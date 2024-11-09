Ніхто точно не знає, за що виступає Трамп: експерт про вплив нового президента США на війну в Україні

Дональд Трамп перемагає на виборах, а в Німеччині падіння уряду відбувається в найгірший момент. Американський експерт Томас Гревен з Інституту Джона Ф. Кеннеді в Берліні розповів як переможець формуватиме західний світ у наступні чотири роки і як вплине на війну в Україні, пише видання N-tv.

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«Трамп знову стане фігурою глобальних правих. Рухи, які є рушійною силою Трампа — реакційні повстання білої більшості, християн-традиціоналістів і робітничого класу проти того, що глобальні праві називають „глобалізмом“ і „вокізмом“, тобто проти відкритих, сучасних і плюралістичних суспільств — також працюють в інші країни. Він є прикладом для наслідування, тому що йому вдалося вдруге прийти до влади в США за цим білетом. Він може відмовитися від України, що матиме значні наслідки для Європи та Німеччини. Він також ставить під сумнів прихильність США до альянсу в НАТО. Принаймні, він рішуче вимагатиме від європейців зробити набагато більше для власної безпеки», — каже Томас Гревен.

За словами експерта, Трамп вже давно визнав, що США втомилися від війни. Важливою частиною його успіху є те, що він обіцяє тримати втомлених від війни громадян США подалі від воєнних конфліктів на землі.

«Але його ставлення суперечливе: якби на США напали, Трамп, ймовірно, відповів би жорстоко й масовано. Використання військових не є для нього табу, навіть усередині країни, де він міг би використовувати солдатів для протидії демонстраціям проти нього. Загалом він хоче зміцнити виконавчу владу, щоб вона могла діяти без обмежень.

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Під час виборчої кампанії Трамп грандіозно заявив, що як президент він закінчить війну в Україні за один день. Дональд Трамп не має складного плану щодо України, він просто хоче повністю або значною мірою припинити підтримку України. Це може означати лише те, що росія отримає багато чого з того, що вона хоче, щоб закінчити війну. Тож мир був би продиктований над головою України. Одна проблема полягає в тому, що ніхто точно не знає, за що виступає Трамп, — за винятком того, що він завжди хоче захистити особисті інтереси та підняти власну значимість", — констатує експерт.

Раніше експрезидент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що план Трампа про припинення війни в Україні базується на одному реченні.

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Фото: getty images

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