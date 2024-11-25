У Вільнюсі вантажний літак упав на житловий будинок, а в аеропорту Анталії згорів пасажирський «борт» із росії (фото, відео)

Цього року на локаціях компанії DHL, що займається доставкою посилок, сталося кілька НП: влітку на складі у Великій Британії вибухнула одна з бандеролей, пізніше подібний інцидент стався і у Німеччині. Одна з версій — диверсія. До цього західні розвідки попереджали союзників про такий розвиток подій. І ось — нова подія, цього разу у Литві.

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Як пише Delfi, вранці у понеділок, 25 листопада, у Вільнюсі на житловий двоповерховий будинок упав вантажний літак, на борту якого перебували чотири особи. За даними видання, пілота вдалося врятувати — він прийшов до тями. Одна людина загинула, ще двох постраждалих госпіталізовано. Даних про мешканців будинку, які постраждали, на даний момент немає.

Журналісти зазначають, що інформація про НП з'явилася о 05:31, і уточнюють, що за розкладом, у цей час мав здійснити посадку літак компанії DHL…

А напередодні увечері надзвичайна подія сталася в турецькому аеропорту, де приземлився пасажирський літак із росії, на борту якого було близько 90 осіб. Пожежа на Sukhoi Superjet, що летів із Сочі до Анталії, почалася після посадки. Як стверджують роспабліки, лайнер здійснив жорстку посадку, можливо, через екстремально сильний вітер, ударившись лівим двигуном об землю, після чого розлилося паливо і почалася пожежа.

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У мережі з'явилося відео, як пасажири виходять із палаючого літака.

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"Меш", цитуючи одного з пасажирів, пише, що літак знижувався хвилин 40 і що під час польоту "щось постійно гуло", а вже в аеропрту "борт різко дав по гальмах і опустився на злітно-посадкову смугу". Екіпаж пасажирів ні про що не попереджав.

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Нагадаємо, що нещодавно в російській Якутії розбився легкий багатоцільовий літак Ан-3, який здійснив аварійну посадку за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ.

Фото — скріншот

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