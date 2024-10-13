В росії розбився літак: що відомо

Російський легкий багатоцільовий літак Ан-3 Авіакомпанії «Борус» розбився сьогодні, 13 жовтня, в Якутії в Олекмінському районі. Про це повідомило міністерство з надзвичайних справ Республіки Саха (Якутія).



В повідомленні російського міністерства вказується, що «аварійну посадку» повітряне судно здійснило за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ.

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«На борту літака знаходилося 5 осіб, з них 3 (члени) екіпажі, 2 пасажири», — йдеться в заяві місцевих надзвичайників.

Наразі підтверджено загибель одного з пасажирів.

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За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, літак виконував рейс Олекмінськ — Залізногірськ.

Попередньо причиною катастрофи називають відмову двигуна, після чого пілот начебто вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту вильоту, та не зміг долетіти, й Ан-3 АК впав біля Олекмінська.

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Додамо, в російській пресі пишуть, що пасажирами літака могли бути підрядники золотодобувної компанії.

Раніше повідомлялося, що близько місяці тому в Амурській області рф розбився вертоліт Rсobinson R66. На його борту перебував власник золотодобувної компанії ТОВ «Хергу».

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Експерти в галузі авіації пояснюють різке збільшення повітряних інцидентів з російськими літаками насамперед з дією захдних санкцій, які позбавили російські авіакомпанії доступу до послуг західних авіавиробників, запасних частин або оновлень програмного забезпечення.



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