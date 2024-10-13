41.00 / 41.48 45.00 / 45.65
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

В росії розбився літак: що відомо

15:15 13 жовтня 2024
На місці події

Російський легкий багатоцільовий літак Ан-3 Авіакомпанії «Борус» розбився сьогодні, 13 жовтня, в Якутії в Олекмінському районі. Про це повідомило міністерство з надзвичайних справ Республіки Саха (Якутія).

В повідомленні російського міністерства вказується, що «аварійну посадку» повітряне судно здійснило за 1,5 кілометра від міста Олекмінськ.

«На борту літака знаходилося 5 осіб, з них 3 (члени) екіпажі, 2 пасажири», — йдеться в заяві місцевих надзвичайників.

Наразі підтверджено загибель одного з пасажирів.

РЕКЛАМА

За даними російських ЗМІ та Telegram-каналів, літак виконував рейс Олекмінськ — Залізногірськ.

Попередньо причиною катастрофи називають відмову двигуна, після чого пілот начебто вирішив здійснити екстрену посадку в аеропорту вильоту, та не зміг долетіти, й Ан-3 АК впав біля Олекмінська.

РЕКЛАМА

Додамо, в російській пресі пишуть, що пасажирами літака могли бути підрядники золотодобувної компанії.

Раніше повідомлялося, що близько місяці тому в Амурській області рф розбився вертоліт Rсobinson R66. На його борту перебував власник золотодобувної компанії ТОВ «Хергу».

РЕКЛАМА

Експерти в галузі авіації пояснюють різке збільшення повітряних інцидентів з російськими літаками насамперед з дією захдних санкцій, які позбавили російські авіакомпанії доступу до послуг західних авіавиробників, запасних частин або оновлень програмного забезпечення.

136

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

унітаз

Унітаз більше не має запаху сечі: Марина Жукова розповіла, як вирішила проблему неприємних ароматів у туалеті

Комета

Лише один раз на 80 тисяч років: сьогодні жителі України зможуть побачити «комету століття»

Банківська картка

Готуйтесь до неприємних сюрпризів: один з державних банків змінив правила списання коштів

принц Гаррі та Кейт Міддлтон

Ультиматум Меган Маркл розкрив справжні почуття принца Гаррі до Кейт Міддлтон

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту