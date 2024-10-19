Хочуть створити хаос: російський слід знайшли в масштабних диверсіях в Європі

Західні розвідки на початку травня цього року попередили союзників про терористичні плани росії щодо Європи. 22 липня на складі DHL в передмісті Мінворт (Велика Британія), який обробляє поштові посилки, раптом вибухнула одна з бандеролей. З полум'ям боролися місцева пожежна бригада і персонал. На щастя ніхто не постраждав. Вважається, що посилка, яка спричинила займання, прибула на склад DHL повітряним шляхом, хоча невідомо, був це вантажний чи пасажирський літак, а також куди вона призначалася. Якби посилка загорілася під час польоту, це могло б призвести до серйозних наслідків, пише видання The Guardian.

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Схожий інцидент стався в Німеччині, також наприкінці липня, коли посилка загорілася на іншому об'єкті DHL в Лейпцигу. Слідчі шукають зв'язок між цими двома подіями.

Томас Хальденванг, голова внутрішньої розвідувальної служби Німеччини, заявив членам парламенту країни, що якби лейпцизька посилка почала горіти під час польоту, «це призвело б до авіакатастрофи».

Британські слідчі підозрюють, що запалювальний пристрій є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни проводили по всій Європі цього року і яка була засуджена як необдумана і необережна керівниками спецслужб у Великій Британії та інших країнах.

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Кен МакКаллум, голова британської МІ5, попередив, що російська військова розвідка ГРУ, схоже, виконує «тривалу місію зі створення хаосу на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, саботаж і багато іншого».

Глава британської розвідки звинуватив росію в «небезпечних діях, що здійснюються зі зростальною нерозсудливістю», і стверджував, що змова була контрпродуктивною для кремля, оскільки вона «призвела до посилення оперативної координації з партнерами по всій Європі і за її межами».

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Схоже, що мотивом росії було намагання завдати шкоди західним союзникам України. Кремль заперечує свою причетність до диверсійної діяльності.

Склад на сході Лондона, що належав компанії, пов'язаній з Україною, загорівся в результаті ймовірного підпалу в березні. Семеро чоловіків були звинувачені в причетності до інциденту, який пов'язують з російською змовою.

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У травні в результаті пожежі було знищено торговий центр у Варшаві. Невдовзі після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «цілком ймовірно», що пожежа була спричинена оперативниками російських спецслужб.

В тому ж місяці сталася сталася велика пожежа на заводі компанії Diehl в Берліні.

Однак найсерйознішою розкритою змовою була спроба вбивства Арміна Паппергера, виконавчого директора німецького виробника зброї Rheinmetall. Американські спецслужби зірвали російські плани.

Минулого місяця компанія DHL заявила, що посилка, яка почала горіти в Німеччині, була відправлена з Литви. Тоді компанія заявила, що посилила «протоколи і процедури безпеки» відповідно до рекомендацій європейської влади.

У зв'язку з пожежею в Бірмінгемі поки не було здійснено жодних арештів, британська поліція продовжує розслідування. «Поліцейські підтримують зв'язок з іншими європейськими правоохоронними органами, щоб з'ясувати, чи пов'язаний цей випадок з подібними інцидентами по всій Європі», — заявив представник поліції.

Нагадаємо, в травні цього року СБУ викрила агентів російського ГРУ, які готували теракти в великих торговельних центрах Києва.

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