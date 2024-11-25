Ворог ударив по центру Харкова: є поранені

Ранком у понеділок, 25 листопада, росіяни знов вдарили по Харкову, поціливши у центральну частину міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що «приліт» був у дворах, посеред багатоповерхових будинків.

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«Горіли господарчі споруди та автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери», — зазначив він.

За інформацією голови обласної ОВА Олега Синєгубова, станом на зараз відомо про 13 постраждалих, дев'ять осіб шпиталізовано.

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Тим часом атака російськими «шахедами», яка розпочалася напередодні, все ще триває — кілька дронів-камікадзе, за даними моніторингових каналів, кружляють між Житомирщиною та Київщиною.

Вночі ворог атакував столицю — в місті працювала ППО. Очільник КМВА Сергій Попко повідомляв, що в Дарницькому районі уламки збитого дрона-камікадзе впали на приватну забудову — попередньо, без пожежі та постраждалих. В Дніпровському районі фіксували падіння уламків на автівки. Інформація про загоряння вікна балкону 9-ти поверхового житлового будинку через атаку «шахедів» не підтвердилася.

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А у Запоріжжі, яке атакували десятки баражуючих боєприпасів, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля.

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«Поранена одна дитина — за уточненими даними від медиків, це тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася», — повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

На Миколаївщині ППО знищила два БпЛА типу «Shahed 131/136». «Внаслідок нічної ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру є відключення абонентів. Енергетиками вже заживлено більшу частину споживачів, відновлювальні роботи продовжуються. Постраждалих немає», — зазначив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

А в Сумській ОВА повідомили про 17 збитих «шахедів» в небі над областю.

«Вночі і зранку росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Глухівська, Середино-Будська та Свеська громади. Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів). Свеська громада: здійснено пуски КАБів (2 вибухи). Внаслідок вибухів пошкоджено нежитлові приміщення, двоповерховий багатоквартирний будинок. Глухівська громада: зафіксовано пуски КАБів (3 вибухи). Внаслідок вибухів, пошкоджені нежитлові та адміністративні приміщення. Середино-Будська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (14 вибухів)», — йдеться у ранковому зведенні.

Нагадаємо, що нещодавно ворог вдарив по Сумщині, поціливши по гуртожитку в місті Глухів — багато людей загибли.

Ілюстранивне фото зі сторінки Ігоря Терехова

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